ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Comment utiliser le menu de mon aspirateur sans fil Philips 7000/8000

Pour savoir ce que le menu affiché sur l'écran de votre aspirateur sans fil Philips 7000 ou 8000 vous permet de faire, regardez la vidéo ci-dessous (0:00-1:03). Remarque : Le titre de la vidéo mentionne la série 8000, mais elle s'applique également à la série 7000, proposant le même menu.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance