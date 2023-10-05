Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Comment utiliser le menu de mon aspirateur sans fil Philips 7000/8000
Quand nettoyer/remplacer la lingette en microfibre de mon aspirateur Philips
Quel est le temps de charge de mon aspirateur sans fil Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série de mon aspirateur Philips ?
Comment remplacer la batterie de mon aspirateur sans fil Philips ?
Vous cherchez autre chose ?
Découvrez toutes les options d'assistance Philips