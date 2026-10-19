Comment nettoyer et entretenir ma machine espresso Philips Barista Brew ?

Façade de la machine :

Chaque semaine, vous pouvez nettoyer la façade de votre machine à l'aide d'un chiffon humide afin d'éliminer les taches de café et les résidus de café moulu.



Bac d'égouttement :

Veillez à vider le bac d'égouttement tous les jours ou lorsque l'indicateur rouge « Bac d'égouttement plein » apparaît. Pour son nettoyage hebdomadaire, retirez le bac d'égouttement puis lavez-le sous l'eau du robinet avec un peu de liquide vaisselle. Vous pouvez également passer votre bac d'égouttement au lave-vaisselle.



Réservoir d'eau :

Rincez simplement le réservoir d'eau sous le robinet toutes les semaines.



Vous trouverez de plus amples informations sur les étapes de nettoyage et d'entretien dans le manuel d'utilisation de votre machine espresso Philips Barista Brew.

