ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Comment nettoyer et entretenir ma machine espresso Philips Barista Brew ?

Pour que votre café soit toujours d'une qualité optimale, suivez nos instructions et regardez la vidéo ci-dessous sur le nettoyage et l'entretien de votre machine espresso Philips Barista Brew.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : PSA3218/01.

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance