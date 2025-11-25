Comment empêcher les fuites de lait lors de l'utilisation du tire-lait mains libres Philips Avent ?

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Si l'assemblage de la téterelle et du flacon n'est pas correctement effectué, votre tire-lait risque de présenter des fuites. Le point d'attache entre la téterelle et le flacon doit être entièrement fermé et hermétique.
Lors de l'assemblage, assurez-vous que le rebord de la téterelle est entièrement enroulé sur les bords du flacon de recueil.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCD553/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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