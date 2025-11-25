Assistance Philips Comment empêcher les fuites de lait lors de l'utilisation du tire-lait mains libres Philips Avent ?

Si l'assemblage de la téterelle et du flacon n'est pas correctement effectué, votre tire-lait risque de présenter des fuites. Le point d'attache entre la téterelle et le flacon doit être entièrement fermé et hermétique.

Lors de l'assemblage, assurez-vous que le rebord de la téterelle est entièrement enroulé sur les bords du flacon de recueil.

Les images ci-dessous montrent les bons gestes à adopter et ceux qu'il est préférable d'éviter : Comment assembler le tire-lait mains libres Philips Avent ? Regardez cette courte vidéo sur l'assemblage de votre tire-lait mains libres Philips Avent. Comment verser le lait dans un autre récipient ? Pour éviter les fuites lorsque vous transvasez le lait maternel du flacon de recueil vers un autre récipient, ne retirez pas la téterelle du flacon. La téterelle présente un orifice d'écoulement sur le dessus. Utilisez-le pour vider complètement le flacon lorsque vous versez le lait dans un autre récipient ou dans un sachet de conservation du lait maternel.