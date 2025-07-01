Assistance Philips Comment utiliser l'accessoire ProGuide ?

Le ProGuide optimise l'angle de la tête d'épilation à 75° pour un résultat irréprochable et tend la peau pour plus de confort.

Pour utiliser le ProGuide, suivez les étapes ci-dessous.

Détachez la partie supérieure de la tête d'épilation. Fixez l'accessoire ProGuide sur la tête d'épilation. Placez l'épilateur avec l'accessoire ProGuide à plat sur la peau et épilez comme d'habitude.

Veillez à ce que l'accessoire ProGuide reste bien à plat sur la peau pour obtenir le bon angle. N'inclinez pas l'accessoire ProGuide vers le haut.