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Comment utiliser l'accessoire ProGuide ?

Le ProGuide optimise l'angle de la tête d'épilation à 75° pour un résultat irréprochable et tend la peau pour plus de confort.

Pour utiliser le ProGuide, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Détachez la partie supérieure de la tête d'épilation.
  2. Fixez l'accessoire ProGuide sur la tête d'épilation.
  3. Placez l'épilateur avec l'accessoire ProGuide à plat sur la peau et épilez comme d'habitude.

Veillez à ce que l'accessoire ProGuide reste bien à plat sur la peau pour obtenir le bon angle. N'inclinez pas l'accessoire ProGuide vers le haut.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE708/00, BRE709/00, BRE718/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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