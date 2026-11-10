ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Accessoires pour le soin des cheveux

Accessoires pour le soin des cheveux (69)

1 - 12 sur 69 résultats
Trier:

Accessoires pour le soin des cheveux

  • Philips 3000 series

Philips 3000 series
Diffuseur

CP1755/01
  • Sèche-cheveux
  • Noir transparent
Voir le produit
  • Philips Drycare Essentail

Philips Drycare Essentail
Concentrateur de séchage

CP1886/01
  • Sèche-cheveux
  • Rose
Voir le produit
  • Philips Essential

Philips Essential
Concentrateur de séchage

CP1947/01
  • Sèche-cheveux
  • Noir
  • Largeur : 23 mm
Voir le produit
  • Philips 5000 series

Philips 5000 series
Concentrateur de séchage

CP1756/01
  • Sèche-cheveux
  • Noir transparent
  • Taille : 14 mm
Voir le produit
  • Philips Prestige Pro

Philips Prestige Pro
Concentrateur de 9 mm

CP1698/01
  • Sèche-cheveux
  • Taille : 9 mm
  • Noir
Voir le produit
  • Philips DryCare Advanced

Philips DryCare Advanced
Grille d'entrée d'air

CP1880/01
  • Sèche-cheveux
  • Noir
Voir le produit
  • Philips StyleCare

Philips StyleCare
Accessoire thermo-brosse

CP1944/01
  • Brosse
  • Noir, violet
  • Taille : 50 mm
Voir le produit
  • Philips ThermoProtect

Philips ThermoProtect
Concentrateur de séchage

CP1876/01
  • Sèche-cheveux
  • ThermoProtect
  • Taille : 11 mm
Voir le produit
  • Philips 5000 series

Philips 5000 series
Concentrateur de séchage

CP1748/01
  • Sèche-cheveux
  • Bleu ciel transparent
  • Taille : 11 mm
Voir le produit
  • Philips 5000 series

Philips 5000 series
Diffuseur

CP1749/01
  • Sèche-cheveux
  • Raisin
Voir le produit
  • Philips SalonDry Control

Philips SalonDry Control
Diffuseur

CP9134/01
  • Sèche-cheveux
  • Noir
Voir le produit
  • Philips SalonMultistylist

Philips SalonMultistylist
Plaques lissantes

CRP523/01
  • Brosse
  • Bleu marine
Voir le produit
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.