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Audio à la maison

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Retro
Radio portable

TAV2000DB/00
  • Design classique, son moderne
  • Syntonisation numérique FM/DAB+
  • Bluetooth® 5.4
  • Batterie remplaçable par l'utilisateur
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Radio portable avec lampe torche

TAR1659/00
  • Radio compacte et portable
  • Tuner analogique FM/AM
  • Batterie Li-ion intégrée
  • Lampe torche SOS
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Radio portable

TAR2506/12
  • FM/MW
  • Tuner analogique
  • Alimentation secteur ou piles
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Radio FM/AM portable

TAR2509/10
  • FM/AM
  • Réglage analogique
  • Alimentation secteur ou par piles
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Radio-réveil

TAR5100/10
  • Résistant aux éclaboussures IPX4
  • Grand écran LCD
  • Bluetooth® 5.3
  • Réglage numérique FM/DAB+
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Radio CD

TAZ5000/10
  • Lecteur CD multisource
  • CD, radio FM
  • Bluetooth 5.4, entrée audio, USB
  • Prise casque 3.5 mm
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Soundmachine CD

TAZ6000/10
  • Lecteur CD multisource
  • CD, radio DAB+/FM
  • Bluetooth 5.4, entrée audio, USB
  • Prise casque 3.5 mm
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Lecteur de CD

AZ215S/12
  • Argent
  • 3 W
  • Tuner numérique

Prix de vente recommandé

CHF 69.00

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Radio-réveil

TAR4650/10
  • Écran LCD à finition miroir
  • Système à deux alarmes
  • Tuner numérique FM/DAB+
  • Port USB-C pratique
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Platine vinyle Bluetooth®

TAV9000D/10
  • Design rétro, son moderne
  • 240 W max (120 W RMS)
  • Tourne-disque à 2 vitesses
  • DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
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Platine vinyle Bluetooth®

TAV3000B/10
  • Design rétro, son moderne
  • Platine vinyle à 3 vitesses
  • Bluetooth® 5.4
  • Enceintes bass-reflex
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Microchaîne

TAM4505M2/12
  • Enceintes bass-reflex
  • 80 W
  • Bluetooth® 5.4
  • DAB+/FM, CD, USB, entrée audio
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