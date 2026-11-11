Audio à la maison

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Disponibilité
Nouveautés (6)
Prix
0.00 €
Note
Lecture
Fonctionne sur piles (32)
DAB/DAB+ (22)
Entrée audio (33)
CD (31)
USB (19)
CASSETTE (2)
Technologie sans fil
Bluetooth (41)
Wi-Fi (5)
Fonctionnalités audio
Enceinte Bass Reflex (25)
MaxSound (1)
Traitement numérique du son (3)
RetroRadio portable
Radio portable avec lampe torche
Radio portable
Radio FM/AM portable
Radio-réveil
Radio CD
Soundmachine CD
Lecteur de CD
Prix de vente recommandé
CHF 69.00
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