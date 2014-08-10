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Arrêté
12342CVPGS2
Un nouveau style... lumineux
ColorVision ajoute une touche de couleur - bleu, vert, jaune ou violet - aux optiques de votre voiture. Ces lampes colorées et innovantes pour éclairage automobile sont certifiées légales pour un usage sur voie publique. Vous pouvez donc personnaliser votre automobile tout en bénéficiant d'un éclairage blanc parfaitement sûr.
Type de lampe : H4
Lot de : 2
12 V, 60/55 W
Grâce à un revêtement spécial sur les lampes, Philips ColorVision ajoute une touche de couleur qui est conforme à la réglementation européenne. Vous pouvez donc égayer vos trajets à votre goût tout en profitant d’une lumière blanche sécuritaire.
Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive
Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.
4.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
franske54
10/08/2014
Nederland
heel apart produkt voor optimale veiligheid
heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
MINIpoisonivy
16/07/2014
Nederland
De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen
We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp