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Arrêté

ColorVisionLampe automobile, violet

12342CVPPS2

3.8

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Un nouveau style... lumineux

ColorVision ajoute une touche de couleur - bleu, vert, jaune ou violet - aux optiques de votre voiture. Ces lampes colorées et innovantes pour éclairage automobile sont certifiées légales pour un usage sur voie publique. Vous pouvez donc personnaliser votre automobile tout en bénéficiant d'un éclairage blanc parfaitement sûr.

Voir tous les avantages

Ajoutez une touche colorée

Un nouveau style... lumineux

  • Type de lampe : H4

  • Lot de : 2

  • 12 V, 60/55 W

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.

Lampes automobiles colorées certifiées légales pour un usage sur voie publique

Lampes automobiles colorées certifiées légales pour un usage sur voie publique

Les lampes ColorVision sont conformes à toutes les réglementations ECE et sont fournies avec une carte de certification confirmant qu'elles sont légales pour un usage sur voie publique. Conservez-la en permanence dans votre voiture.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

5
2
1

13/03/2017

Nederland

Nederland

Leuk effect, jammer van de korte levensduur

Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...

Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

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08/08/2014

Nederland

Nederland

Weer even iets anders

Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Oui, je recommande ce produit

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21/07/2014

Nederland

Nederland

Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten

De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

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