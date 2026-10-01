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12496SVB2
Conduisez avec élégance
Les lampes de signalisation SilverVision sont destinées aux conducteurs qui cherchent à personnaliser leurs véhicules. SilverVision crée un effet chrome pour les clignotants avant et arrière.
Type de lampe : PY21W
Lot de 2
12 V, 21 W
Plus de style
Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.
Il est vivement recommandé de remplacer les lampes de signalisation par paires pour préserver la symétrie de l'éclairage.
Quelle lampe 12 V pour quel usage ? L'offre de Philips Automotive comprend les applications suivantes : clignotants avant et arrière.
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