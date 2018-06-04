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Arrêté

ColorVisionAmpoule de phare avant bleu pour voiture

12972CVPBS2

2.5

| (2) Avis

De la lumière pour redonner du style à votre véhicule

Les solutions d’éclairage ColorVision ajoutent une touche de bleu, de vert, de jaune ou de violet au système d’éclairage de votre voiture. Ces ampoules colorées et innovantes pour la voiture sont conformes au Code de la route. Vous pouvez donc égayer vos trajets à votre goût tout en profitant d’une lumière blanche sécuritaire.

Voir tous les avantages

Ajoutez une touche de couleur

De la lumière pour redonner du style à votre véhicule

  • Type de lampe : H7

  • Lot de : 2

  • 12 V, 55 W

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.

Lampes automobiles colorées certifiées légales pour un usage sur voie publique

Lampes automobiles colorées certifiées légales pour un usage sur voie publique

Les lampes ColorVision sont conformes à toutes les réglementations ECE et sont fournies avec une carte de certification confirmant qu'elles sont légales pour un usage sur voie publique. Conservez-la en permanence dans votre voiture.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.5

sur 6

2

Avis

5
3
2

04/06/2018

Suisse

Suisse

kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!

kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

04/12/2014

Sverige

Sverige

Kvalitet men med dåliga egenskaper

Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.

Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

Cet avis a été rédigé pour ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

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