ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de l'emballage

LongLife EcoVisionDurée de vie prolongée

12972LLECOC1

3.8

| (296) Avis

Conduisez prudemment

Vous en avez assez de passer votre temps à changer vos lampes pour éclairage avant ? Affichant une plus grande longévité, Philips LongLife EcoVision est la référence pour les conducteurs qui souhaitent limiter au maximum les interventions de maintenance sur leurs véhicules.

Voir tous les avantages

Durée de vie plus longue, moins de remplacements

Conduisez prudemment

  • Type de lampe : H7

  • 12 V, 55 W

  • Longue durée, moins de remplacements

  • Nombre de lampes : 1

Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

Remplacer les ampoules de phare par deux est vivement recommandé pour garantir la symétrie de l'éclairage

Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile

Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile

Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.

Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

296

Avis

24/09/2026

France

France

Acheteur vérifié

Ampoules parfaites aux dimensions d une standard

Parfait et comme au titre à la même forme que le standard halogène. Pas de soucis pour la mise en place .

Avantages

Taille et lumière

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide

Date d'utilisation 2026-08-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide

Date d'utilisation 2026-08-24

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date d'utilisation 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date d'utilisation 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Date d'utilisation 2025-01-18

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Date d'utilisation 2025-01-18

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.