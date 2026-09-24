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RacingVision GT200Haute performance

12972RGTB1

3.8

| (296) Avis

3 Récompenses

Lampe homologuée sur voie publique aux performances incroyables

Si la conduite vous passionne, laissez les lampes pour éclairage automobile Philips RacingVision GT200 hisser votre expérience de conduite à un niveau supérieur. L'éclairage jusqu'à 200 % plus lumineux projeté à plus de 80 mètres plus loin augmente la visibilité et améliore les temps de réaction, pour une conduite pleine de sensations.

Voir tous les avantages

Des éclairages qui hissent la conduite à un niveau supérieur

Lampe homologuée sur voie publique aux performances incroyables

  • Type de lampe : H7

  • 12 V, 55 W

  • Jusqu'à 200 % de luminosité en plus¹

  • Un faisceau étendu sur la route

  • Nombre de lampes : 1

Franchissez un palier en termes de visibilité et de sensations de conduite

La lampe Philips RacingVision GT200 est la plus performante de la gamme. Elle offre la visibilité ultra-lumineuse d'une lampe de rallye dans un format adapté à la voie publique. Découvrez la netteté parfaite créée par un éclairage jusqu'à 200 % plus lumineux¹. Cette conception optimisée de lampe produit une luminance plus élevée permettant de mieux voir la route devant soi, pour une conduite plus sûre et pleine de sensations.

Le faisceau projette la lumière jusqu'à 80 mètres plus loin(2)

Avec son faisceau ultra-hautes performances dépassant de 80 mètres la longueur minimale légale², la lampe Philips RacingVision GT200 vous permet de voir plus loin devant vous. Repérez les dangers éventuels plus tôt, réagissez plus vite et positionnez votre voiture avec plus d'exactitude sur la route. Votre expérience de conduite sera ainsi plus sûre et plus satisfaisante.

Éclairage hautes performances homologué pour une utilisation sur la voie publique

Les lampes pour éclairage avant Philips RacingVision GT200 sont homologuées par l'ECE pour une utilisation sur le réseau routier. Les conducteurs à la recherche de performances bénéficient d'une lampe lumineuse homologuée sur voie publique et conforme aux réglementations en vigueur.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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  • Image de AWARD-7005740
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Notation globale

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3.8

sur 6

296

Avis

24/09/2026

France

France

Acheteur vérifié

Ampoules parfaites aux dimensions d une standard

Parfait et comme au titre à la même forme que le standard halogène. Pas de soucis pour la mise en place .

Avantages

Taille et lumière

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide

Date d'utilisation 2026-08-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Access 11362U2500C2 Installation simple et rapide

Date d'utilisation 2026-08-24

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date d'utilisation 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date d'utilisation 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Date d'utilisation 2025-01-18

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Date d'utilisation 2025-01-18

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Mentions légales

  1. ¹ Luminosité comparée à la norme minimale légale.

  2. ² Distance de sécurité supplémentaire calculée en comparant la longueur du faisceau au chiffre minimum dérivé conforme à la réglementation ECE, sur la base de 1 lux. Distance maximale depuis le véhicule.