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Arrêté

Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

196V4LAB2/00

4.7

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

Admirez l'image LED éclatante de cet écran design brillant et esthétique équipé de haut-parleurs stéréo et des fonctionnalités SmartControl Lite. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

avec haut-parleurs stéréo

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 18,5" / 47 cm

La fixation VESA apporte de la souplesse

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Écran sans mercure respectueux de l'environnement

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.7

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

30/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

very clear picture

I am very pleased with the monitor, I use it daily and I am very satisfied. Thanks.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 200V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

26/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

This monitor has great clarity

Before selecting this monitor to replace the one that had 'died' I viewed several others that were connected to computers to compare the on-screen results and this one's performance stood out against all the others. I found it easy to install and have been delighted with it on all counts.

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Cet avis a été rédigé pour 196V4LAB2 LCD monitor with LED backlight

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01/08/2013

België

België

Satisfait

Surpris pas l'installation du soft nécessaire à la gestion du contraste et luminosité

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Cet avis a été rédigé pour 196V4LAB2 Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

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