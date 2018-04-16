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Arrêté
19S4QAB/01
Des fonctions essentielles, des performances efficaces
Cet écran Philips utilise 25 % de matériaux recyclés et son boîtier ne contient ni PVC ni BFR. La solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement.
S-line
19" (48,3 cm)
1 280 x 1 024 (SXGA)
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
Les écrans IPS-ADS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS-ADS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs fidèles et une luminosité constante en permanence.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
3.0
sur 6
1
Avis
Perps
16/04/2018
United Kingdom
Good and bad points
This monitor screen is very good. The menu buttons on the bottom right are impossible to read without shining a torch on them! Had I known the speakers were so poor I would have bought a much cheaper monitor without built in speakers. I have now connected an 18 year old pair of Labtec speakers that do a wonderful job.
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor
Cet avis a été rédigé pour Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
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