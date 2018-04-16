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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD avec rétroéclairage LED

19S4QAB/01

3

| (1) Avis

Des fonctions essentielles, des performances efficaces

Cet écran Philips utilise 25 % de matériaux recyclés et son boîtier ne contient ni PVC ni BFR. La solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement.

Voir tous les avantages

pour une productivité maximale

Des fonctions essentielles, des performances efficaces

  • S-line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1 280 x 1 024 (SXGA)

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Technologie IPS-ADS grand angle pour des images et couleurs précises

Technologie IPS-ADS grand angle pour des images et couleurs précises

Les écrans IPS-ADS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS-ADS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs fidèles et une luminosité constante en permanence.

Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 6

1

Avis

5
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1

16/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good and bad points

This monitor screen is very good. The menu buttons on the bottom right are impossible to read without shining a torch on them! Had I known the speakers were so poor I would have bought a much cheaper monitor without built in speakers. I have now connected an 18 year old pair of Labtec speakers that do a wonderful job.

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor

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