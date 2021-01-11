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Arrêté
203V5LSB26/10
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Admirez les images LED saisissantes de cet écran Philips. Son design compact et son système de fixation VESA vous apportent une grande souplesse d'installation dans votre espace de travail. Un excellent choix !
V-line
20 (diag. 19,5" / 49,5 cm)
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.
4.5
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
E J Jong
11/01/2021
Nederland
De heer E Jong
Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V
Avantages
breed beeld, goede scherpte
Contre
geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 203V5LSB26 LCD-monitor
Date d'utilisation 2020-01-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 203V5LSB26 LCD-monitor
Date d'utilisation 2020-01-11
PaoloIdeo
15/05/2014
Italia
Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.
Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 203V5LSB26 Monitor LCD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 203V5LSB26 Monitor LCD
pac1
08/08/2015
France
Acheteur vérifié
tres bon écran
Ecran très économique avec un bon design et un très bon rendu. Attention à la configuration du pc.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 203V5LSB26 Moniteur LCD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 203V5LSB26 Moniteur LCD