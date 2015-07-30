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12342XV+S2
X-tremeVision : poussez les performances à l'extrême
Les lampes automobiles Philips X-tremeVision sont parmi les plus lumineuses du marché. Elles offrent jusqu'à 130 % de luminosité en plus et un faisceau d'une longueur exceptionnelle. Voyez plus loin, réagissez plus vite et conduisez de façon plus sûre.
Type de lampe : H4
Lot de 2
12 V, 60/55 W
Plus de lumière
Cette lumière puissante est nettement plus blanche que les éclairages traditionnels. La technologie Gradient Coating™ brevetée de Philips offre une lumière plus puissante, pour une luminosité accrue et une conduite de nuit plus confortable.
Toute panne potentielle d'une pièce détachée présente un risque pour vous et votre véhicule. C'est tout particulièrement vrai pour les éclairages avant. Une lampe cassée réduit la visibilité et la sécurité pour vous et pour les voitures arrivant en face de vous. Les lampes Philips X-tremeVision sont optimisées pour une durée de vie prolongée et fiable, pour voir et être vu plus longtemps qu'avec toute autre lampe haute performance.
Combinant une luminosité accrue et une température de couleur plus élevée, le faisceau des lampes Philips X-tremeVision fournit l'une des meilleures performances dans la catégorie halogène.
3.5
sur 6
2
Avis
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Urban
08/10/2016
Suomi
tehoilleen erittäin hyvä mutta EI pitkäiläinen poltin
Polttimot kestoltaan todella huonot alle 10 kk kestivät uudehkossa autossani ennen kuin langat poikki molemmista polttimoista, todella pettynyt vielä hintaansa nähden?
Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo
Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo