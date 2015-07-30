ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo de l'emballage

Arrêté

X-tremeVisionLampe pour éclairage avant

12342XV+S2

3.5

| (2) Avis

X-tremeVision : poussez les performances à l'extrême

Les lampes automobiles Philips X-tremeVision sont parmi les plus lumineuses du marché. Elles offrent jusqu'à 130 % de luminosité en plus et un faisceau d'une longueur exceptionnelle. Voyez plus loin, réagissez plus vite et conduisez de façon plus sûre.

Voir tous les avantages

Jusqu'à 130 % de luminosité en plus

X-tremeVision : poussez les performances à l'extrême

  • Type de lampe : H4

  • Lot de 2

  • 12 V, 60/55 W

  • Plus de lumière

Une lumière nettement plus blanche pour plus de confort et de sécurité

Cette lumière puissante est nettement plus blanche que les éclairages traditionnels. La technologie Gradient Coating™ brevetée de Philips offre une lumière plus puissante, pour une luminosité accrue et une conduite de nuit plus confortable.

Une sécurité durable pour voir et être vu

Une sécurité durable pour voir et être vu

Toute panne potentielle d'une pièce détachée présente un risque pour vous et votre véhicule. C'est tout particulièrement vrai pour les éclairages avant. Une lampe cassée réduit la visibilité et la sécurité pour vous et pour les voitures arrivant en face de vous. Les lampes Philips X-tremeVision sont optimisées pour une durée de vie prolongée et fiable, pour voir et être vu plus longtemps qu'avec toute autre lampe haute performance.

Un faisceau à la qualité et aux performances exceptionnelles

Combinant une luminosité accrue et une température de couleur plus élevée, le faisceau des lampes Philips X-tremeVision fournit l'une des meilleures performances dans la catégorie halogène.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

2

Avis

4
3
1

30/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

awesome product

my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

08/10/2016

Suomi

Suomi

tehoilleen erittäin hyvä mutta EI pitkäiläinen poltin

Polttimot kestoltaan todella huonot alle 10 kk kestivät uudehkossa autossani ennen kuin langat poikki molemmista polttimoista, todella pettynyt vielä hintaansa nähden?

Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo

Cet avis a été rédigé pour X-tremeVision 12342XV+S2 auton ajovalopolttimo

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.