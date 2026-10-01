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Arrêté

Moniteur LCD

226V6QSB6/00

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

Ce moniteur ultra-plat Philips affiche des images nettes, éclatantes, lumineuses et détaillées grâce à la technologie SmartContrast. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)

  • Full HD (1 920 x 1 080)

L'écran AH-IPS affiche des images impressionnantes avec de grands angles de vue

Les écrans AH-IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans AH-IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

La fixation VESA apporte de la souplesse

Faible consommation d'énergie pour réduire les factures d'électricité

Spécificités Techniques

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