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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED plat Full HD

22PFK4000/12

4.4

| (22) Avis | 86% recommandent ce produit

Téléviseur LED plat Full HD

Téléviseur LED plat Philips série 4000 avec Digital Crystal Clear : tout ce qu'il vous faut réuni en un même design compact. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires. Le choix idéal pour n'importe quelle pièce de la maison.

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TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED plat Full HD

  • 56 cm (22")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

Utilisez votre téléviseur comme un moniteur. Il vous suffit de connecter un câble VGA, et le tour est joué.

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Téléviseur portable compact : conçu pour accompagner le divertissement

Élégant, compact et léger. Votre téléviseur compact vous permet de rattraper vos émissions préférées dans la cuisine, de suivre les actualités pendant que vous travaillez dans le garage et de surveiller les derniers résultats sportifs pendant que vous faites un barbecue. Un téléviseur aussi portable est fait pour être là où vous vous amusez !

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

22

Avis

86%

recommandent ce produit

31/05/2016

België

België

Acheteur vérifié

Bon produit

Bon produit répondant à l'utilisation que je lui demandais (téléviseur de chambre) avec une simplicité d'utilisation et un design parfait. Bravo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFK4000 Téléviseur LED plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFK4000 Téléviseur LED plat Full HD

02/01/2019

Deutschland

Deutschland

gute externe anschlussmöglichkeiten

klasse bild, ton..naja ist aber bei slim tv normal einrichtung -wie bei philipps üblich- ohne "abitur" geht es nicht. optik okay, schönes teil, kann man weiter empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV

31/05/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Absolut Benutzerfreundlich!

Super klasse Produkt! Es war alles absolut einfach und schnell eingestellt und sortiert! Der Fernseher lässt sich einfach bedienen und ist absolut benutzerfreundlich! Eine Aufnahme zu programmieren ist ein klacks, sodass man das schnell mal nebenbei machen kann!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.