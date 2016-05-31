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Arrêté
22PFK4000/12
Téléviseur LED plat Full HD
Téléviseur LED plat Philips série 4000 avec Digital Crystal Clear : tout ce qu'il vous faut réuni en un même design compact. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires. Le choix idéal pour n'importe quelle pièce de la maison.
56 cm (22")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Utilisez votre téléviseur comme un moniteur. Il vous suffit de connecter un câble VGA, et le tour est joué.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
Élégant, compact et léger. Votre téléviseur compact vous permet de rattraper vos émissions préférées dans la cuisine, de suivre les actualités pendant que vous travaillez dans le garage et de surveiller les derniers résultats sportifs pendant que vous faites un barbecue. Un téléviseur aussi portable est fait pour être là où vous vous amusez !
4.4
sur 6
22
Avis
86%
recommandent ce produit
Petrus
31/05/2016
België
Acheteur vérifié
Bon produit
Bon produit répondant à l'utilisation que je lui demandais (téléviseur de chambre) avec une simplicité d'utilisation et un design parfait. Bravo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFK4000 Téléviseur LED plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
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ziebie
02/01/2019
Deutschland
gute externe anschlussmöglichkeiten
klasse bild, ton..naja ist aber bei slim tv normal einrichtung -wie bei philipps üblich- ohne "abitur" geht es nicht. optik okay, schönes teil, kann man weiter empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV
Oui, je recommande ce produit
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Annika87
31/05/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Absolut Benutzerfreundlich!
Super klasse Produkt! Es war alles absolut einfach und schnell eingestellt und sortiert! Der Fernseher lässt sich einfach bedienen und ist absolut benutzerfreundlich! Eine Aufnahme zu programmieren ist ein klacks, sodass man das schnell mal nebenbei machen kann!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.