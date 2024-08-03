Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Une image nette et saisissante, un champ de vision élargi
Le moniteur grand angle Philips V-line offre un champ de vision élargi, à un prix compétitif. Il inclut toutes les fonctionnalités essentielles. La technologie Adaptive-Sync permet un rendu fluide des vidéos, tandis que les technologies antireflet et antiscintillement ainsi que le mode LowBlue préservent les yeux.
V-line
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
Bénéficiez d'un confort et d'une lisibilité améliorés pour la lecture de documents longs et volumineux. Le mode EasyRead offre une expérience visuelle semblable à celle du papier et respecte davantage les yeux en ajustant les couleurs et les niveaux de zoom de votre écran. Il reproduit ainsi la sensation de lecture sur papier, directement sur votre écran numérique.
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
4.2
sur 6
12
Avis
83%
recommandent ce produit
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Acheteur vérifié
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Avantages
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Contre
Not recognisable on system without drivers.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 272V8A LCD monitor
Date d'utilisation 2022-08-03
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 272V8A LCD monitor
Date d'utilisation 2022-08-03
Peppe73
11/05/2023
Italia
Acheteur vérifié
prodotto ottimo in tutte le parti pecca l'audio
Il prodotto è ottimo come colori e forma estetica. Buona brillantezza e tante funzionaliltà nel suo menù o tramite il software smrt control. Unica pecca l'audio che non è alto, ma la cosa peggiore ad ogni scroll del muose su documenti o pagine web si sente un fastidioso ronzio
Avantages
Colori, funzioni multimediali, tanfge impostazioni specie quella unica per lettura come se fosse carta.
Contre
Ronzio dalle casse audio ad ogni scrool del mouse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 221V8A Monitor LCD
Date d'utilisation 2023-04-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 221V8A Monitor LCD
Date d'utilisation 2023-04-11
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Avantages
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Contre
Build in speakers are not the best, but they do the job
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 242V8A LCD monitor
Date d'utilisation 2022-01-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 242V8A LCD monitor
Date d'utilisation 2022-01-01
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.