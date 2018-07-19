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243V7QDAB/01
Des images nettes et éclatantes jusqu'aux bords
Cet écran intégral parfait affiche de magnifiques images jusqu'aux bords et respecte les yeux, le tout dans un design fin et compact.
V-line
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
L'interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface, ou interface multimédia haute définition) permet de brancher sur le moniteur n'importe quelle source audio-vidéo numérique HDMI à l'aide d'un seul câble (ordinateur, décodeur de télé numérique, lecteur de DVD, récepteur audio/vidéo, caméra, etc.).
4.1
sur 6
81
Avis
85%
recommandent ce produit
jacqman
19/07/2018
Suisse
recommande
très belle image, je recommande. Ai fait des comparaison avec d'autres marques, Philips propose le meilleur compromis qualité prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Daniellyon1
14/12/2021
France
TRES SATISFAIT DE CET ECRAN
Belle image. 3 possibilités de branchement vidéo. Sortie audio non utilisée
Avantages
Belle image; Multiples sorties vidéo
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-12-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 243V7QDAB Moniteur LCD Full HD
Date d'utilisation 2019-12-14
Peter der Große
28/06/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Super schönes, klares Bild!
Ich freue mich über das glasklare, brilliante Bild. Der Bildschirm stellt das Geschehen nahezu Verzögerungsfrei dar. Ich kann ihn nur weiter empfehlen, zumal auch der Preis stimmt.
Avantages
Viele Anschlüsse.
Contre
Ton ist ein bisschen schwach.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor
Date d'utilisation 2020-05-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 273V7QDAB Full-HD-LCD-Monitor
Date d'utilisation 2020-05-28
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse