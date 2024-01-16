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E-line
24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)
2 560 x 1 440 (QHD)
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Ces écrans Philips offrent des images Quad HD 2560 x 1440 pixels d'une clarté exceptionnelle. Grâce à des dalles haute performance à forte densité de pixels, associées à des sources à large bande passante, ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et à vos graphismes. Que vous soyez un professionnel exigeant ayant besoin d'un niveau de détail extrême pour des solutions de CAO et FAO, un utilisateur d'applications graphiques 3D ou un expert de la finance travaillant sur de vastes feuilles de calcul, les écrans Philips vous garantissent une qualité d'image d'une netteté remarquable.
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
4.1
sur 6
28
Avis
87%
recommandent ce produit
karlgeht
16/01/2024
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.
Avantages
Preis,
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 245E1S LCD-Monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 245E1S LCD-Monitor
Der Computerfritze
15/06/2023
Deutschland
Acheteur vérifié
Kristallklares 75Hz Bild für etwa 13.1 Watt
Eigentlich wollte ich einen 4K Monitor haben, aber da gefiel mir überhaupt nicht, was die an Strom verbrauchen. Nachdem ich dann erstmal wochenlang nachlesen musste, was sich in der Monitor-Welt so getan hat, dachte ich diese Zwischenauflösung gefällt mir. Nun ein Produkt finden, dass ersten nicht unbedngt ein eigenes Atomkraftwerk braucht. Und ein weniger geräuschvolles Panel, vielleicht sogar ein geräuschloses. Und tatsächlich hatte Philips etwas dabei, welches allen Wünschen entsprach. Ich bin von einem 24" Monitor auf einen 27" gewechselt, der weniger als die hälfte an Strom verbraucht wie der Vorgänger und darüber hinaus noch ein 75Hz Display das mit meiner Grafikkarte bei Spielen ein wahnsinnig gutes Bild anzeigt. Aus Macht der Gewohnheit habe ich beim DVD-Film anschauen das Bild auf "Vollbild" gestellt und gar nicht darüber nachgedacht, dass das bei 2560x1440 Pixel nicht so eine gute Idee wäre. Schliesslich ist das DVD-Bild ja nur 720x400 bzw je nach Film variiert es etwas. Dieses kleine Fenster wird dann auf die volle Monitorgröße vergrößert. Aber zu meinem Erstaunen war auch das DVD-Film anschauen sehr viel schärfer, als ich es erwartet habe.
Avantages
Hohe Auflösung und 75Hz bei 13.1 Watt
Contre
Die Haltestange fühlt sich locker an, der Bildschirn sitzt aber feste daran.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 275E1S LCD-Monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 275E1S LCD-Monitor
Luwu
04/06/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Günstig und gut
Der von mir gekaufte Monitor hat mich bisher überzeugt. Das Bild ist klar, die Farben in Ordnung und im Übrigen in weitem Rahmen anpassbar. Ich würde den Monitor jederzeit gerne wieder kaufen.
Avantages
Sehr kleiner Rand
Contre
nicht höhenverstellbar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 275E1S LCD-Monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 275E1S LCD-Monitor
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Temps de réponse égal à SmartResponse
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
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