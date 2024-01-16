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Moniteur LCD

245E1S/00

4.1
| (28) Avis | 87% recommandent ce produit
Tout simplement magnifique
Le moniteur E-line 24" (61 cm) affiche une image exceptionnelle, tandis que son design élégant embellit votre bureau. Admirez son image Crystal Clear Quad HD aux mouvements parfaitement fluides grâce à la technologie AMD FreeSync.
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Tout simplement magnifique

  • E-line

  • 24 (diag. 23,8" / 60,5 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

Ces écrans Philips offrent des images Quad HD 2560 x 1440 pixels d'une clarté exceptionnelle. Grâce à des dalles haute performance à forte densité de pixels, associées à des sources à large bande passante, ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et à vos graphismes. Que vous soyez un professionnel exigeant ayant besoin d'un niveau de détail extrême pour des solutions de CAO et FAO, un utilisateur d'applications graphiques 3D ou un expert de la finance travaillant sur de vastes feuilles de calcul, les écrans Philips vous garantissent une qualité d'image d'une netteté remarquable.

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.1

sur 6

28

Avis

87%

recommandent ce produit

16/01/2024

Deutschland

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Acheteur vérifié

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.

Avantages

Preis,

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 245E1S LCD-Monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 245E1S LCD-Monitor

15/06/2023

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Kristallklares 75Hz Bild für etwa 13.1 Watt

Eigentlich wollte ich einen 4K Monitor haben, aber da gefiel mir überhaupt nicht, was die an Strom verbrauchen. Nachdem ich dann erstmal wochenlang nachlesen musste, was sich in der Monitor-Welt so getan hat, dachte ich diese Zwischenauflösung gefällt mir. Nun ein Produkt finden, dass ersten nicht unbedngt ein eigenes Atomkraftwerk braucht. Und ein weniger geräuschvolles Panel, vielleicht sogar ein geräuschloses. Und tatsächlich hatte Philips etwas dabei, welches allen Wünschen entsprach. Ich bin von einem 24" Monitor auf einen 27" gewechselt, der weniger als die hälfte an Strom verbraucht wie der Vorgänger und darüber hinaus noch ein 75Hz Display das mit meiner Grafikkarte bei Spielen ein wahnsinnig gutes Bild anzeigt. Aus Macht der Gewohnheit habe ich beim DVD-Film anschauen das Bild auf "Vollbild" gestellt und gar nicht darüber nachgedacht, dass das bei 2560x1440 Pixel nicht so eine gute Idee wäre. Schliesslich ist das DVD-Bild ja nur 720x400 bzw je nach Film variiert es etwas. Dieses kleine Fenster wird dann auf die volle Monitorgröße vergrößert. Aber zu meinem Erstaunen war auch das DVD-Film anschauen sehr viel schärfer, als ich es erwartet habe.

Avantages

Hohe Auflösung und 75Hz bei 13.1 Watt

Contre

Die Haltestange fühlt sich locker an, der Bildschirn sitzt aber feste daran.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 275E1S LCD-Monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 275E1S LCD-Monitor

04/06/2021

Deutschland

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Acheteur vérifié

Günstig und gut

Der von mir gekaufte Monitor hat mich bisher überzeugt. Das Bild ist klar, die Farben in Ordnung und im Übrigen in weitem Rahmen anpassbar. Ich würde den Monitor jederzeit gerne wieder kaufen.

Avantages

Sehr kleiner Rand

Contre

nicht höhenverstellbar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 275E1S LCD-Monitor

Oui, je recommande ce produit

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  2. Temps de réponse égal à SmartResponse

  3. La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.

  4. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.