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25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (diag. 24,5" / 62,2 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Lorsque vous jouez, vous ne devriez pas avoir à choisir entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. AMD FreeSync™ Premium offre aux joueurs sérieux une expérience de jeu fluide et sans déchirures, pour des performances optimales. Finis les compromis. Jouez en toute confiance avec une fréquence de rafraîchissement élevée, une compensation de fréquence d'images basse et une faible latence.
Le moniteur Philips Evnia 280 Hz donne une nouvelle dimension à vos jeux. La faible latence associée à la technologie de fréquence de rafraîchissement variable (VRR) rend le jeu immersif, tandis que la dalle à haute résolution et grand angle de vue offre une expérience de jeu réaliste avec une précision des couleurs inégalée. Concentrez-vous sur ce qui compte : le socle réglable vous offre le confort que vous méritez et l'affichage sans scintillement facilite le visionnement pour jouer sans risquer sa santé.
La latence est le temps qui s'écoule entre la réalisation d'une action sur les périphériques connectés et son affichage à l'écran. Une faible latence réduit le temps de réponse par le moniteur d'une commande exécutée à partir d'un périphérique. Elle améliore considérablement le gameplay des jeux vidéo demandant de la réactivité, ce qui est particulièrement important pour les jeux rapides et compétitifs.
Notation globale
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée DP uniquement.
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.
Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Couverture Adobe RGB et DCI-P3 basée sur la norme CIE 1976, espace sRGB basé sur la norme CIE 1931, espace NTSC basé sur la norme CIE 1976.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort
Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/
Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.