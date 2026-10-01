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Gaming MonitorMoniteur gaming Full HD

25M2N5200P/00

Une expérience de gaming extraordinaire

Un moniteur gaming qui offre le meilleur de deux mondes. Grâce à SmartContrast et à l'association de la technologie AMD FreeSync Premium et d'une fréquence de rafraîchissement de 280 Hz, ce produit assure un gameplay fluide et sans latence, le tout avec une image impeccable.

Voir tous les avantages

Une expérience de gaming extraordinaire

  • Evnia 5000

  • 25 (diag. 24,5" / 62,2 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium ; un jeu fluide, sans déchirures ni saccades

AMD FreeSync™ Premium ; un jeu fluide, sans déchirures ni saccades

Lorsque vous jouez, vous ne devriez pas avoir à choisir entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. AMD FreeSync™ Premium offre aux joueurs sérieux une expérience de jeu fluide et sans déchirures, pour des performances optimales. Finis les compromis. Jouez en toute confiance avec une fréquence de rafraîchissement élevée, une compensation de fréquence d'images basse et une faible latence.

Fréquence de rafraîchissement révolutionnaire de 280Hz pour une fluidité de jeu optimale

Fréquence de rafraîchissement révolutionnaire de 280Hz pour une fluidité de jeu optimale

L’écran Philips Evnia 280 Hz donne une nouvelle dimension à votre expérience de jeu. Le faible décalage d’entrée, associé à la technologie de fréquence de rafraîchissement variable, vous procure un avantage immersif dans le jeu. De plus, notre dalle haute résolution offrant un large angle de vue garantit une expérience de jeu réaliste avec une précision des couleurs inégalée. Concentrez-vous sur l’essentiel : le pied réglable vous offre le confort que vous méritez et la technologie anti-scintillement facilite le visionnage, afin que vous puissiez continuer à jouer sans craindre pour votre santé.

Une faible latence d’entrée réduit le délai entre les appareils et le moniteur.

Une faible latence d’entrée réduit le délai entre les appareils et le moniteur.

Le décalage d’entrée correspond au temps qui s’écoule entre l’exécution d’une action avec des appareils connectés et l’affichage du résultat à l’écran. Un faible décalage d’entrée réduit le délai entre la saisie d’une commande sur vos appareils et sa transmission au moniteur, ce qui améliore considérablement l’expérience dans les jeux vidéo exigeant des réflexes rapides. Cet aspect est particulièrement important pour les adeptes de jeux compétitifs au rythme effréné.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. La résolution maximale fonctionne avec l'entrée DP uniquement.

  3. Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

  4. Temps de réponse égal à SmartResponse

  5. Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.

  6. Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.

  7. Couverture Adobe RGB et DCI-P3 basée sur la norme CIE 1976, espace sRGB basé sur la norme CIE 1931, espace NTSC basé sur la norme CIE 1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  9. Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort

  10. Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/

  11. Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®

  12. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.