Fréquence de rafraîchissement révolutionnaire de 280Hz pour une fluidité de jeu optimale

L’écran Philips Evnia 280 Hz donne une nouvelle dimension à votre expérience de jeu. Le faible décalage d’entrée, associé à la technologie de fréquence de rafraîchissement variable, vous procure un avantage immersif dans le jeu. De plus, notre dalle haute résolution offrant un large angle de vue garantit une expérience de jeu réaliste avec une précision des couleurs inégalée. Concentrez-vous sur l’essentiel : le pied réglable vous offre le confort que vous méritez et la technologie anti-scintillement facilite le visionnage, afin que vous puissiez continuer à jouer sans craindre pour votre santé.