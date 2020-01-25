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Arrêté

Moniteur LCD

271B8QJEB/00

3.8

| (29) Avis

Une image nette, des performances efficaces

Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Full HD Philips de 27" (68,6 cm). L'image Full HD ultranette et saisissante vous apporte l'espace et la précision nécessaires pour bien voir votre travail. Vos yeux sont préservés grâce au réglage de la hauteur, à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.

Voir tous les avantages

pour une productivité maximale

Une image nette, des performances efficaces

  • B-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Réduction de la fatigue oculaire avec la technologie Flicker-Free

La gestion de la luminosité sur les écrans à DEL rétroéclairés peut produire un scintillement et entraîner de la fatigue oculaire. La technologie inédite Philips Flicker-Free permet de réguler la luminosité et de réduire le scintillement pour plus de confort.

Mode LowBlue qui protège les yeux pendant que vous travaillez

Des études ont montré que, tout comme les rayons ultraviolets peuvent causer des dommages aux yeux, les rayons bleus lumineux à ondes courtes émis par les écrans à DEL peuvent être nocifs et altérer la vision à long terme. Conçu pour le bien-être, le mode Philips LowBlue utilise une technologie logicielle intelligente qui réduit la lumière bleue à ondes courtes nuisible.

Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

29

Avis

25/01/2020

France

France

Juste Wahou

Enfin une télé qui donne toute ça puissance Atmos a cette barre de son il faut les 2 ensembles pour avoir un son de la puissance fidélioB8 et 65Oled854 Wahou avec des philips hue play pour des murs du Grand spectacle

Avantages

La qualité d'un produit pas cadeau mais je ne regrette pas mettre sérré la ceinture

Contre

?? Moyen si la télé est un premier prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour B8 Barre de son SkyQuake

Date d'utilisation 2018-12-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour B8 Barre de son SkyQuake

Date d'utilisation 2018-12-25

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Großartiger Bildschirm

Die Ware ist sehr schnell lieferbar. Das Aufbauen ging sehr leicht, aufgrund der schö en Beschreibung. Bildqualität und Größe sind qualitativ sehr gut

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 271B8QJEB LCD-Monitor

Date d'utilisation 2019-12-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 271B8QJEB LCD-Monitor

Date d'utilisation 2019-12-01

29/01/2019

Deutschland

Deutschland

Sagenhaft...

Habe dieses Produkt im Austausch für eine andere defekte Soundbar für eine faire Zuzahlung bekommen. Der Klang ist einfach nur klasse. Satte, saubere Bässe, tolle Effekte im Heimkino. Einziger Kritikpunkt: der doch sehr hohe Preis.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour B8 SkyQuake Soundbar-Lautsprecher

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  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  3. La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2

  4. Temps de réponse égal à SmartResponse

  5. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.