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271E1CA/00
L'immersion en toute simplicité
Avec le moniteur incurvé de 27" (68 cm) E-line au design élégant, l'immersion est totale. L'affichage Full HD est ultranet et les mouvements sont parfaitement fluides grâce à la technologie AMD FreeSync.
E-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Le nouvel écran spécial jeu de Philips offre un menu pensé pour les joueurs proposant différentes options adaptées. Le mode « FPS » (Jeu de tir à la première personne) améliore les thèmes sombres dans les jeux, ce qui vous permet de mieux voir les objets cachés dans les zones sombres. Le mode « Racing » (Course) améliore le temps de réponse, intensifie les couleurs et adapte l'image. Le mode « RTS » (Stratégie en temps réel) bénéficie d'un mode SmartFrame spécial qui permet de mettre en valeur certaines zones et d'ajuster la taille et l'image. Les options Gamer 1 et 2 (joueur 1 et 2) vous permettent de sauvegarder des réglages personnalisés selon les jeux, pour des performances optimales.
Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
4.3
sur 6
3
Avis
Miro S
18/11/2020
Deutschland
HD Curved Display
Sehr Zufrieden Sieht Super Toll aus Tolle Grafik Empfehle ich weiter
Avantages
+++
Contre
---
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date d'utilisation 2020-10-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date d'utilisation 2020-10-18
Téléretraité 31
06/12/2021
France
Acheteur vérifié
Belle image et pas trop encombrant
Belle image avec un éclairage homogène à l’œil qui n'a pas à rougir de sa coopération avec un iMac et son écran Retina. Les écrans courbes nécessitent un bon placement, surtout en hauteur... dommage que le pied soit trop court. J'aurais ausi bien aimé une seconde prise HDMI.
Avantages
Qualité d'image et prix
Contre
Pied trop court et une seule prise HDMI
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date d'utilisation 2020-12-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 271E1CA Moniteur LCD incurvé Full HD
Date d'utilisation 2020-12-06
Qinni
25/11/2022
Deutschland
Acheteur vérifié
ja,aber aktuell gehen die Lautsprecher nicht,
die ersten Monate 2war ich sehr zufrieden, aktuell funktionieren die Gerätelautsprecher nicht
Contre
Lautsprecher defekt???
Cet avis a été rédigé pour 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date d'utilisation 2022-05-25
Cet avis a été rédigé pour 271E1CA Geschwungener Full-HD LCD-Monitor
Date d'utilisation 2022-05-25
Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.