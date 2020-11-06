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Moniteur LCD incurvé Full HD

272E1CA/00

4.5

| (61) Avis | 93% recommandent ce produit

L'immersion en toute simplicité

Avec le moniteur incurvé de 27" (68 cm) E-line au design élégant, l'immersion est totale. L'affichage Full HD est ultranet et les mouvements sont parfaitement fluides grâce à la technologie AMD FreeSync.

Voir tous les avantages

L'immersion en toute simplicité

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.

L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue

Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

61

Avis

93%

recommandent ce produit

06/11/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellente

C'est un relax pour la vision. Excellentes perfomances

Avantages

Ergonomie

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2019-10-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2019-10-06

22/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

très bon rapport qualité / prix

très satisfait, je l utilise en double avec 2 macminis, c ' est la première fois que j ai un 16/ 9 le format 16/10 est plus confortable pour mes yeux fatigués, mais peut être que le fait d être courbé me le rend plus agréable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2024-10-22

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2024-10-22

15/04/2020

France

France

indroyable qualité/prix

mon premier 32 pouces. habitué aux predator, Rog, Msi hors de prix, si j'avais su j'aurais opté pour Phillips bien avant et surtout moins cher pour un rendu égal aux cadors du marché .

Avantages

++++++++++++++++++++

Contre

-----------------------------

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2020-03-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2020-03-15

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Mentions légales

  1. Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm

  2. La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.