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Une image nette et saisissante, un champ de vision élargi
Le moniteur grand angle Philips V-line offre un champ de vision élargi, à un prix compétitif. Il inclut toutes les fonctionnalités essentielles. La technologie Adaptive-Sync permet un rendu fluide des vidéos, tandis que les technologies antireflet et antiscintillement ainsi que le mode LowBlue préservent les yeux.
V-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
DisplayPort est une interface assurant la liaison numérique sans conversion entre un ordinateur et un moniteur. Ses capacités supérieures à celles de la norme DVI lui permettent la prise en charge de câbles pouvant aller jusqu'à 15 mètres, à des débits atteignant les 10,8 Go/s. De telles performances sans aucune latence sont évidemment le gage de vitesses très élevées en matière de transfert de données et de fréquence de rafraîchissement, ce qui en fait un choix tout indiqué aussi bien pour les applications bureautiques générales que pour des utilisations beaucoup plus exigeantes, telles que le visionnement de films, les jeux ou encore le montage vidéo. Par ailleurs, l'interopérabilité est possible grâce à divers adaptateurs.
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.
4.2
sur 6
12
Avis
83%
recommandent ce produit
Good speed
03/08/2024
United Kingdom
Acheteur vérifié
The product has very good features
Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.
Avantages
Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.
Contre
Not recognisable on system without drivers.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 272V8A LCD monitor
Date d'utilisation 2022-08-03
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 272V8A LCD monitor
Date d'utilisation 2022-08-03
Peppe73
11/05/2023
Italia
Acheteur vérifié
prodotto ottimo in tutte le parti pecca l'audio
Il prodotto è ottimo come colori e forma estetica. Buona brillantezza e tante funzionaliltà nel suo menù o tramite il software smrt control. Unica pecca l'audio che non è alto, ma la cosa peggiore ad ogni scroll del muose su documenti o pagine web si sente un fastidioso ronzio
Avantages
Colori, funzioni multimediali, tanfge impostazioni specie quella unica per lettura come se fosse carta.
Contre
Ronzio dalle casse audio ad ogni scrool del mouse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 221V8A Monitor LCD
Date d'utilisation 2023-04-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 221V8A Monitor LCD
Date d'utilisation 2023-04-11
FreshMike
01/01/2023
United Kingdom
Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz
Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..
Avantages
- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz
Contre
Build in speakers are not the best, but they do the job
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 242V8A LCD monitor
Date d'utilisation 2022-01-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 242V8A LCD monitor
Date d'utilisation 2022-01-01
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.