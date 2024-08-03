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Moniteur LCD

272V8A/00

4.2

| (12) Avis | 83% recommandent ce produit

Une image nette et saisissante, un champ de vision élargi

Le moniteur grand angle Philips V-line offre un champ de vision élargi, à un prix compétitif. Il inclut toutes les fonctionnalités essentielles. La technologie Adaptive-Sync permet un rendu fluide des vidéos, tandis que les technologies antireflet et antiscintillement ainsi que le mode LowBlue préservent les yeux.

Voir tous les avantages

Une image nette et saisissante, un champ de vision élargi

  • V-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Connexion DisplayPort pour des graphismes exceptionnels

DisplayPort est une interface assurant la liaison numérique sans conversion entre un ordinateur et un moniteur. Ses capacités supérieures à celles de la norme DVI lui permettent la prise en charge de câbles pouvant aller jusqu'à 15 mètres, à des débits atteignant les 10,8 Go/s. De telles performances sans aucune latence sont évidemment le gage de vitesses très élevées en matière de transfert de données et de fréquence de rafraîchissement, ce qui en fait un choix tout indiqué aussi bien pour les applications bureautiques générales que pour des utilisations beaucoup plus exigeantes, telles que le visionnement de films, les jeux ou encore le montage vidéo. Par ailleurs, l'interopérabilité est possible grâce à divers adaptateurs.

Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.

Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux

Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

12

Avis

83%

recommandent ce produit

3
2

03/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

The product has very good features

Excellent plug and play features, software accompanied the monitor making it available on the system with its drivers, low power consumption.

Avantages

Inexpensive, good appearance, comes with drivers, and adaptable connectivity.

Contre

Not recognisable on system without drivers.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 272V8A LCD monitor

Date d'utilisation 2022-08-03

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 272V8A LCD monitor

Date d'utilisation 2022-08-03

11/05/2023

Italia

Italia

Acheteur vérifié

prodotto ottimo in tutte le parti pecca l'audio

Il prodotto è ottimo come colori e forma estetica. Buona brillantezza e tante funzionaliltà nel suo menù o tramite il software smrt control. Unica pecca l'audio che non è alto, ma la cosa peggiore ad ogni scroll del muose su documenti o pagine web si sente un fastidioso ronzio

Avantages

Colori, funzioni multimediali, tanfge impostazioni specie quella unica per lettura come se fosse carta.

Contre

Ronzio dalle casse audio ad ogni scrool del mouse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 221V8A Monitor LCD

Date d'utilisation 2023-04-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 221V8A Monitor LCD

Date d'utilisation 2023-04-11

01/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor, great Picture Quality ,75Hz

Got it for 85£, which was a bargain for a 75Hz Monitor. Use it without a problem in a multi monitor setup. There is nothing else you can want from monitor like this: IPS Panel, 75Hz, Great picture quality, Gaming response time < 5ms, HDMI, DP, speakers ..

Avantages

- Great Full HD Quality, 3 inputs HDMI, DP, inbuilt speakers, 75Hz

Contre

Build in speakers are not the best, but they do the job

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 242V8A LCD monitor

Date d'utilisation 2022-01-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 242V8A LCD monitor

Date d'utilisation 2022-01-01

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  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.