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MonitorMoniteur LCD avec station d'accueil USB-C

276B1/00

3.8
| (106) Avis

1 récompense

Simplifiez vos connexions
Ce moniteur Philips offre une alimentation à 90 W et une station d'accueil simple pour ordinateur portable. Un seul câble USB-C permet d'afficher une image QHD, de charger un ordinateur portable et de bénéficier d'une connexion Ethernet simultanément. Confort oculaire certifié TÜV pour une réduction de la fatigue oculaire.
Voir tous les avantages

avec port USB-C

Simplifiez vos connexions

  • B-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 2 560 x 1 440 (QHD)

La connexion USB-C permet de charger un ordinateur portable directement depuis un moniteur

La connexion USB-C permet de charger un ordinateur portable directement depuis un moniteur

Ce moniteur Philips est doté d'une station d'accueil USB-C intégrée avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation souple et intelligente, vous pouvez charger votre ordinateur portable compatible* directement. Son connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Simplifiez-vous la vie en connectant tous vos périphériques (clavier, souris et câble Ethernet RJ-45, par exemple) à la station d'accueil du moniteur. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre ordinateur portable.

Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

Ces écrans Philips offrent des images d'une qualité Crystalclear, à la résolution Quad HD 2 560 x 1 440 (2 560 x 1 080 pixels). Avec des sources à large bande passante (USB-C, DisplayPort, HDMI), ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et graphismes grâce à leurs dalles hautes performances à haute densité de pixels. Que vos exigences professionnelles requièrent des informations extrêmement détaillées pour des solutions de CAO et FAO, que vous soyez spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les écrans Philips affichent des images de qualité Crystalclear.

Certification TÜV Eye Comfort pour la réduction de la fatigue oculaire

Certification TÜV Eye Comfort pour la réduction de la fatigue oculaire

L'écran Philips est conforme à la norme TÜV Rheinland Eye Comfort afin d'éviter toute fatigue oculaire causée par une utilisation prolongée de l'ordinateur. La certification TÜV Eye Comfort des écrans Philips garantit un mode sans scintillement avec une lumière bleu réduite, aucun reflet gênant, un grand angle de visualisation, une réduction limitée de la qualité de l'image selon l'angle, ainsi que des designs de socle ergonomiques, pour une expérience visuelle optimale. Préservez la santé de vos yeux et améliorez votre productivité au travail.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-7185186

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

106

Avis

03/07/2023

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Très simple d'utilisation

très bonne qualité d'image et format très intéressant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 346B1C Moniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 346B1C Moniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C

31/01/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellent écran - Un énorme espace de travail

Je suis très satisfait de cet achat, cet écran ayant remplacé les 2 écrans avec lesquels je travaillais auparavant. Il m'offre un excellent confort de travail et un immense esapce permettant de faire cohabiter plusieurs fenêtres en même temps. De plus le port USB-C me permet de réduire le nombre de câbles sur mon bureau.

Avantages

Grande surface de travail, connectique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 346B1C Moniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 346B1C Moniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C

03/12/2021

France

France

Philips Moniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C

Très bon produit ,permet de travaillé efficacement.

Avantages

connectique múltiples et la taille de l'écran incurvé.

Contre

Pour l'instant j'en vois aucun.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 346B1C Moniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 346B1C Moniteur LCD UltraWide incurvé avec USB-C

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Mentions légales

  1. La résolution maximale est possible avec les entrées USB-C, DP ou HDMI.

  2. Temps de réponse égal à SmartResponse

  3. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  4. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  5. Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT

  6. Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.

  7. Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.

  8. Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 1 G.

  9. Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

  10. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.