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Arrêté
276E9QDSB/01
De magnifiques couleurs, un design élégant
Le moniteur Philips E-line présente un design élégant et une qualité d'image extraordinaire. Son écran Full HD à bord fin avec Ultra Wide-Color restitue des images parfaitement fidèles. Pour un affichage d'excellente qualité et un design élégant.
E-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Vos jeux ne devraient pas se résumer à un choix entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. Le nouveau moniteur Philips vous évite ces soucis. L'affichage est fluide et exempt d'artefacts, à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images, grâce à la technologie AMD FreeSync™, à un taux de rafraîchissement élevé et à un temps de réponse ultra-rapide.
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
3.4
sur 6
28
Avis
Rousseau
13/09/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Les couleurs du moniteur sont parfaites
Cet écran, de format pratique et au design moderne, répond à mes attentes. Les couleurs sont de grande qualité.
Avantages
Qualité des couleurs.
Contre
Absence d'interrupteur sur le devant de l'appareil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-08-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-08-13
DestinyRoses
17/11/2019
Österreich
Tolles Bild, Tolle Farben!
Sehr gutes Preis/Lestingsverhältnis. Ich würde dieses Produkt gerne weiterempfehlen!
Contre
Kein eingebaute Lautsprecher.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
yasmina64
20/03/2021
Suisse
Ausgezeichnete Bildqualität
Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Date d'utilisation 2020-02-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Date d'utilisation 2020-02-20
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Temps de réponse égal à SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.
Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.