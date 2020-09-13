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Arrêté

Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

276E9QDSB/01

3.4

| (28) Avis

De magnifiques couleurs, un design élégant

Le moniteur Philips E-line présente un design élégant et une qualité d'image extraordinaire. Son écran Full HD à bord fin avec Ultra Wide-Color restitue des images parfaitement fidèles. Pour un affichage d'excellente qualité et un design élégant.

Voir tous les avantages

De magnifiques couleurs, un design élégant

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Excellent gameplay avec la technologie AMD FreeSync™

Vos jeux ne devraient pas se résumer à un choix entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. Le nouveau moniteur Philips vous évite ces soucis. L'affichage est fluide et exempt d'artefacts, à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images, grâce à la technologie AMD FreeSync™, à un taux de rafraîchissement élevé et à un temps de réponse ultra-rapide.

Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.4

sur 6

28

Avis

13/09/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Les couleurs du moniteur sont parfaites

Cet écran, de format pratique et au design moderne, répond à mes attentes. Les couleurs sont de grande qualité.

Avantages

Qualité des couleurs.

Contre

Absence d'interrupteur sur le devant de l'appareil.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2019-08-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 246E9QDSB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2019-08-13

17/11/2019

Österreich

Österreich

Tolles Bild, Tolle Farben!

Sehr gutes Preis/Lestingsverhältnis. Ich würde dieses Produkt gerne weiterempfehlen!

Contre

Kein eingebaute Lautsprecher.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

20/03/2021

Suisse

Suisse

Ausgezeichnete Bildqualität

Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

Date d'utilisation 2020-02-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

Date d'utilisation 2020-02-20

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Mentions légales

  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  5. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  6. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  7. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.