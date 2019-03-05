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Arrêté
276E9QJAB/00
De magnifiques couleurs, un design élégant
Le moniteur Philips E-line présente un design élégant et une qualité d'image extraordinaire. Son écran Full HD à bord fin avec Ultra Wide-Color restitue des images parfaitement fidèles. Pour un affichage d'excellente qualité et un design élégant.
E-line
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.
4.2
sur 6
59
Avis
85%
recommandent ce produit
ROYALDULTOP
05/03/2019
France
Très content de mon achat
Super bien emballé, retrait en magasin avant la date de mise à dispo. Très simple d'utilisation, une fois bien réglé, c'est vraiment sympa, seul l'audio reste un peu poussif, mais dans l'ensemble bon rapport qualité/prix, je peux lire mes magazines sur 2 pages en 1.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 328E9QJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 328E9QJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
adishaq
16/01/2021
België
Acheteur vérifié
une experience interessante
bon prix. une expérience différente en ce que regarde les couleurs. mais, âpres 2 semaines les yeux sont habitués.
Avantages
il est grand
Contre
instalation difficile. les instruction sont pour ingineurs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 276E9QJAB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-12-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 276E9QJAB Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2019-12-16
Danny_R
29/09/2020
Deutschland
Top Monitor - Home Office
+ Build Quality + Graphics + Design + Ease of Setup
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 246E9QJAB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
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Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.