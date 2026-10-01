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Arrêté

Moniteur LCD avec Ultra Wide-Color

276E9QSB/00

De magnifiques couleurs, un design élégant

Le moniteur Philips E-line présente un design élégant et une qualité d'image extraordinaire. Son écran Full HD à bord fin avec Ultra Wide-Color restitue des images parfaitement fidèles. Pour un affichage d'excellente qualité et un design élégant.

Voir tous les avantages

De magnifiques couleurs, un design élégant

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Écran à cadre fin pour des raccords parfaits

Le nouveau moniteur Philips est doté d'un cadre ultra-fin réduisant les distractions au minimum, pour un affichage aussi grand que possible. Particulièrement adapté à une installation multi-écran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, l'écran à cadre ultra-fin vous donnera l'impression d'utiliser un seul grand écran.

Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux

Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.

Spécificités Techniques

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  2. Temps de réponse égal à SmartResponse

  3. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  4. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  5. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.