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Moniteur LCD 4K Ultra HD

278E1A/00

4.5

| (61) Avis | 93% recommandent ce produit

Tout simplement magnifique

Le moniteur E-line de 27" (68 cm) affiche une image magnifique, tandis que son design élégant embellit votre espace de travail. La technologie 4K UHD avec grand angle de vue offre une netteté parfaite et une image réaliste quel que soit l'angle de visionnage frontal.

Voir tous les avantages

Tout simplement magnifique

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

La faible consommation d'énergie permet de réduire les factures d'électricité

Connexion DisplayPort pour une image exceptionnelle

DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.

Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

61

Avis

93%

recommandent ce produit

06/11/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellente

C'est un relax pour la vision. Excellentes perfomances

Avantages

Ergonomie

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2019-10-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2019-10-06

22/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

très bon rapport qualité / prix

très satisfait, je l utilise en double avec 2 macminis, c ' est la première fois que j ai un 16/ 9 le format 16/10 est plus confortable pour mes yeux fatigués, mais peut être que le fait d être courbé me le rend plus agréable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2024-10-22

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD

Date d'utilisation 2024-10-22

15/04/2020

France

France

indroyable qualité/prix

mon premier 32 pouces. habitué aux predator, Rog, Msi hors de prix, si j'avais su j'aurais opté pour Phillips bien avant et surtout moins cher pour un rendu égal aux cadors du marché .

Avantages

++++++++++++++++++++

Contre

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2020-03-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color

Date d'utilisation 2020-03-15

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  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, espace Adobe RGB basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.