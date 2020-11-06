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Tout simplement magnifique
Le moniteur E-line de 27" (68 cm) affiche une image magnifique, tandis que son design élégant embellit votre espace de travail. La technologie 4K UHD avec grand angle de vue offre une netteté parfaite et une image réaliste quel que soit l'angle de visionnage frontal.
E-line
27" (68,6 cm)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
4.5
sur 6
61
Avis
93%
recommandent ce produit
Elest
06/11/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente
C'est un relax pour la vision. Excellentes perfomances
Avantages
Ergonomie
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date d'utilisation 2019-10-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date d'utilisation 2019-10-06
géomancie
22/11/2025
France
Acheteur vérifié
très bon rapport qualité / prix
très satisfait, je l utilise en double avec 2 macminis, c ' est la première fois que j ai un 16/ 9 le format 16/10 est plus confortable pour mes yeux fatigués, mais peut être que le fait d être courbé me le rend plus agréable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date d'utilisation 2024-10-22
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 322E1C Moniteur LCD incurvé Full HD
Date d'utilisation 2024-10-22
Copernic56
15/04/2020
France
indroyable qualité/prix
mon premier 32 pouces. habitué aux predator, Rog, Msi hors de prix, si j'avais su j'aurais opté pour Phillips bien avant et surtout moins cher pour un rendu égal aux cadors du marché .
Avantages
++++++++++++++++++++
Contre
-----------------------------
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-03-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 325E1C Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color
Date d'utilisation 2020-03-15
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
NTSC, DCI-P3, espace Adobe RGB basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.