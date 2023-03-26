ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Evnia Gaming Monitor Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
    Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Evnia Gaming Monitor Moniteur 4K HDR avec Ambiglow
    Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
  • Des performances optimisées pour les nouvelles consoles

Evnia Gaming MonitorMoniteur 4K HDR avec Ambiglow

279M1RV/00

3.1
| (9) Avis

1 récompense

Des performances optimisées pour les nouvelles consoles
Pour les inconditionnel-les des consoles, l'écran Designed for Xbox révolutionne le jeu. Admirez les magnifiques images et les couleurs parfaitement fidèles de la dalle Nano IPS UltraClear 4K. L'image est éclatante grâce à la technologie DisplayHDR 600.
Voir tous les avantages

Des performances optimisées pour les nouvelles consoles

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox, pour une expérience de jeu optimale

Designed for Xbox, pour une expérience de jeu optimale

Libérez le jeu sur console. Nous nous sommes associés à l'équipe Xbox pour développer cet écran Designed for Xbox validé pour ses performances visuelles optimales avec la Xbox Series X dès qu'il est branché.

AMD FreeSync™ Premium Pro : des jeux HDR fluides et à faible latence

AMD FreeSync™ Premium Pro : des jeux HDR fluides et à faible latence

Lorsque vous jouez, vous ne devriez pas avoir à choisir entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. Cet écran est certifié AMD FreeSync™ Premium Pro. Cette technologie offre une fréquence de rafraîchissement variable (VRR) et permet de profiter véritablement de la technologie HDR. Découvrez un jeu fluide aux performances optimales et des graphismes High Dynamic Range exceptionnels, le tout en maintenant une faible latence.

Fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour une image saisissante, d'une fluidité extrême

Fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour une image saisissante, d'une fluidité extrême

À vous les compétitions et les parties intenses. Exigez une image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 144 fois par seconde, soit 2,4 fois plus rapidement qu'un moniteur standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 144 Hz, les images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image AWARD-1679621

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

9

Avis

2

26/03/2023

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Top Monitor

Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

16/04/2022

Italia

Italia

Acheteur vérifié

4k 144kz nessun pensiero

Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz

Avantages

Hai tutto

Contre

gestione led non controllabile da software terzi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

29/06/2025

Deutschland

Deutschland

Guter Monitor, manchmal schwarzer Bildschirm

Vor ein paar Wochen auf Amazon erworben und verwende ihn derzeit als Hauptmonitor für Arbeiten am PC und gelegentliches Gaming. Erfüllt seine Aufgabe meiner Beurteilung nach gut, jedoch kommt es während der täglichen Benützung des Öfteren (min. 1 pro Tag) vor, dass der Bildschirm für mehrere Sekunden einfach schwarz wird. Tonwiedergabe funktioniert in diesen Fällen aber noch. Verwende einen PC mit HDMI 2.1 Ausgang als auch ein HDMI 2.1-fähiges Kabel, der Monitor ist auf '3840x2160-120Hz' mit der SmartControl Anwendung konfiguriert. Alles andere funktioniert, wird aber sehr warm.

Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.

  3. Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

  4. Temps de réponse égal à SmartResponse

  5. BT 709 / couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976

  6. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  7. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  8. Couverture Adobe RGB basée sur CIE 1976

  9. Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort

  10. Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/

  11. Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  13. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.