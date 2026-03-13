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Professional MonitorMoniteur 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/00

2.8

| (6) Avis

1 récompense

Simplement génial

Le moniteur Philips Thunderbolt™ 4 offre une solution de station d'accueil à câble unique sûre et fiable. La dalle à rétroéclairage mini-LED certifiée DisplayHDR™ 1400 affiche une image extraordinaire aux couleurs parfaitement fidèles, pour les tâches où la couleur est d'une importance capitale.

Voir tous les avantages

Mini-LED avec connexion Thunderbolt

Simplement génial

  • Brilliance 7000

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Connectivité ultra-rapide pour les données, la vidéo et Ethernet

Connectivité ultra-rapide pour les données, la vidéo et Ethernet

Ce moniteur avec station d'accueil Philips est équipé d'un connecteur Thunderbolt™ 4. Contrairement à l'USB-C conventionnel, la technologie Thunderbolt™ 4 permet un transfert de données ultra-rapide à 40 Gbits/s, prend en charge la vidéo haute résolution, offre un transport multi-flux pour une configuration en série, fournit jusqu'à 90 W d'alimentation aux périphériques externes et assure une connexion Ethernet stable de 1 Gbit/s.

Configuration en série simple et puissante pour une installation multi-moniteurs

Configuration en série simple et puissante pour une installation multi-moniteurs

La configuration en série vous permet de piloter plusieurs moniteurs et périphériques à partir d'un seul port Thunderbolt sur votre ordinateur portable. Connectez le port Thunderbolt de votre ordinateur portable à ce moniteur. Vous pouvez ensuite utiliser le deuxième port Thunderbolt de ce dernier pour connecter un deuxième moniteur 4K.

Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Image de TPV_AWARD-7185171

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 6

6

Avis

3
2

13/03/2026

Suisse

Suisse

Absolut zufrieden

Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.

Avantages

Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität

Contre

bis jetzt alles tip top

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Date d'utilisation 2025-11-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Date d'utilisation 2025-11-13

26/03/2024

Suisse

Suisse

Gute Alternative zu Apple

Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.

Avantages

Bildqualität und Thunderbolt

Contre

Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.

Cet avis a été rédigé pour Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Date d'utilisation 2023-09-26

Cet avis a été rédigé pour Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Date d'utilisation 2023-09-26

14/06/2024

España

España

Acheteur vérifié

Muy buena calidad de imagen

El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.

Avantages

Calidad de imagen

Contre

Altavoces

Cet avis a été rédigé pour Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Date d'utilisation 2023-05-14

Cet avis a été rédigé pour Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Date d'utilisation 2023-05-14

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  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. Valeur du temps de réponse égale à SmartResponse

  3. Couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976

  4. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  5. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  6. Couverture Adobe RVB basée sur CIE 1976

  7. Couverture Rec. 709 basée sur CIE 1976

  8. Couverture Rec. 2020 basée sur CIE 1976

  9. Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT

  10. Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.

  11. Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.

  12. Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 1 G.

  13. En mode SDR (Standard Dynamic Range ou gamme dynamique standard), la plage de température de fonctionnement peut monter à 40 °C.

  14. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.