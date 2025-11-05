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27E1N1300A/01
Série 1000
27" (68,6 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Cet écran Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 100 fois par seconde, ce qui le rend beaucoup plus rapide qu'un écran standard. La fréquence d'images de 100 Hz permet aux joueurs de repérer sur l'écran les images critiques des mouvements ennemis, restitués de manière ultra-fluide, afin qu'ils soient faciles à cibler.
Le MPRT (Motion Picture Response Time ou temps de réponse des images en mouvement) est un critère plus intuitif pour décrire le temps de réponse, car il exprime directement le temps de passage d'une image floue à nette. Ce moniteur gaming Philips avec MPRT de 1 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.
Cet écran Philips est doté d'un connecteur USB-C avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation flexible et intelligente, il vous permet de charger directement votre appareil compatible. Le connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre appareil compatible.
4.3
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
1pourAvis
05/11/2025
France
produit a 100% de mes attentes
j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif
Cet avis a été rédigé pour Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD
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Feature
13/12/2025
Nederland
Acheteur vérifié
Functioneel en compleet !
Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!
Avantages
Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor
Rafa2904
28/05/2024
España
Acheteur vérifié
Buen monitor con USB-C
La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC
Avantages
Conectividad
Contre
No regulable en altura
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Temps de réponse égal à SmartResponse
Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.
Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.
Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.