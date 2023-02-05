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MonitorMoniteur USB-C

27E1N3300A/00

2.3

| (3) Avis

Simplifiez vos connexions avec l'USB-C

Ce moniteur USB-C polyvalent Philips minimise l'encombrement de votre bureau. Un seul câble vous permet de regarder des vidéos haute résolution fluides, de transférer des données et de charger votre ordinateur portable. Un véritable hub pour les professionnels nomades.

Voir tous les avantages

Simplifiez vos connexions avec l'USB-C

  • Série 3000

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Connectez votre ordinateur portable à l'aide d'un simple câble USB-C

Connectez votre ordinateur portable à l'aide d'un simple câble USB-C

Cet écran Philips est doté d'un connecteur USB de type-C avec alimentation. Doté de la technologie intelligente et flexible de gestion d'alimentation, vous pouvez recharger votre appareil compatible directement. Sa connexion mince et réversible permet une connexion à un câble facile. Vous pouvez visionner des vidéos haute résolution et transférer des données à une super vitesse, tout en alimentant et en rechargeant votre appareil compatible en même temps.

Excellent gameplay avec la technologie AMD FreeSync™

Excellent gameplay avec la technologie AMD FreeSync™

Vos jeux ne devraient pas se résumer à un choix entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. Le nouveau moniteur Philips vous évite ces soucis. L'affichage est fluide et exempt d'artefacts, à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images, grâce à la technologie AMD FreeSync™, à un taux de rafraîchissement élevé et à un temps de réponse ultra-rapide.

Réponse rapide de 1 ms (MPRT) pour une image nette et un gameplay fluide

Réponse rapide de 1 ms (MPRT) pour une image nette et un gameplay fluide

Le MPRT (Motion Picture Response Time ou temps de réponse des images en mouvement) est un critère plus intuitif pour décrire le temps de réponse, car il exprime directement le temps de passage d'une image floue à nette. Ce moniteur gaming Philips avec MPRT de 1 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.3

sur 6

3

Avis

5
3

05/02/2023

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Goed product; eenvoudig te installeren

Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.

Avantages

Duidelijk en helder beeld

Contre

Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Date d'utilisation 2023-01-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Date d'utilisation 2023-01-05

28/01/2023

Nederland

Nederland

specification mismatch

On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.

Cet avis a été rédigé pour Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Date d'utilisation 2022-12-28

Cet avis a été rédigé pour Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Date d'utilisation 2022-12-28

13/12/2022

Suisse

Suisse

USB Hub keine Funktion

Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.

Contre

der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch

Cet avis a été rédigé pour Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Date d'utilisation 2022-11-13

Cet avis a été rédigé pour Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Date d'utilisation 2022-11-13

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Mentions légales

  1. La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

  2. La résolution maximale fonctionne avec l'entrée HDMI uniquement.

  3. Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

  4. Temps de réponse égal à SmartResponse

  5. Le MPRT a pour but d'ajuster la luminosité pour réduire le flou. Il est donc impossible de régler la luminosité lorsque le MPRT est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage par LED émet des flashs synchronisés avec le taux de rafraîchissement de l'écran, ce qui peut entraîner une modification perceptible de la luminosité.

  6. Le MPRT est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du MPRT peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.

  7. Espace NTSC basé sur CIE 1976

  8. Espace sRGB basé sur CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, le logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ et toute combinaison de ces éléments sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produit utilisés dans le présent document le sont à titre d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

  10. Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.

  11. Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT

  12. Le moniteur peut présenter un aspect différent de celui illustré dans les images des fonctionnalités.