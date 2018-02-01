Taux de rafraîchissement ultrarapide de 260Hz pour un gaming pratiquement sans latence

Lorsque vous jouez aux jeux d’action les plus intenses et captivants, Philips Evnia offre une fréquence de rafraîchissement pouvant être surcadencée à 260 Hz, pour une expérience de jeu ultra-fluide et sans latence. Elle garantit des mouvements et des images d’une clarté supérieure, en particulier dans les jeux rapides tels que les FPS et les jeux de course. Vous profiterez d’une immersion plus profonde et aurez l’impression de vivre pleinement le jeu.