ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Evnia Fast IPS Gaming monitor Moniteur gaming Quad HD
    Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Evnia Fast IPS Gaming monitor Moniteur gaming Quad HD
    Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming
  • Élargissez vos horizons de gaming

Evnia Fast IPS Gaming monitorMoniteur gaming Quad HD

27M2N3501PA/00

2 Récompenses

Élargissez vos horizons de gaming
Ce moniteur Fast IPS de 27 pouces vous offre des images nettes pour vos sessions de gaming. Avec sa fréquence de rafraîchissement en surcadençage de 260 Hz et son Smart MBR de 0,3 ms, vous bénéficiez d'images claires et d'une expérience de jeu complète de haute qualité.
Voir tous les avantages

Élargissez vos horizons de gaming

  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27 po)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 260 Hz pour des jeux quasiment sans latence

Fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 260 Hz pour des jeux quasiment sans latence

Lorsque vous jouez à des jeux intensément immersifs où l'action domine, Philips Evnia offre une fréquence de rafraîchissement en surcadençage de 260 Hz pour une expérience de jeu ultra-fluide et sans latence. Particulièrement adapté aux jeux à rythme rapide comme les jeux de tir à la première personne (FPS) et les jeux de course automobile, il permet des mouvements et des images d'une netteté exceptionnelle. L'immersion est plus profonde et vivante.

La faible latence réduit le temps de réponse entre les périphériques et le moniteur

La faible latence réduit le temps de réponse entre les périphériques et le moniteur

La latence est le temps qui s'écoule entre la réalisation d'une action sur les périphériques connectés et son affichage à l'écran. Une faible latence réduit le temps de réponse par le moniteur d'une commande exécutée à partir d'un périphérique. Elle améliore considérablement le gameplay des jeux vidéo demandant de la réactivité, ce qui est particulièrement important pour les jeux rapides et compétitifs.

Réponse ultra-rapide de 0,3 ms pour une image nette et un gameplay fluide

Réponse ultra-rapide de 0,3 ms pour une image nette et un gameplay fluide

L'écran Philips avec Smart MBR de 0,3 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. La résolution maximale fonctionne avec l'entrée DP uniquement.

  2. Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

  3. Temps de réponse égal à SmartResponse

  4. Couverture Adobe RGB et DCI-P3 basée sur la norme CIE 1976, espace sRGB basé sur la norme CIE 1931, espace NTSC basé sur la norme CIE 1976.

  5. Couleurs d'affichage : 10 bits pouvant être atteints en DP à 200 Hz avec résolution QHD

  6. La fonction Overclock augmente la fréquence de rafraîchissement native, mais elle comporte certains risques. Si l'affichage de l'écran est anormal après le redémarrage, veuillez désactiver le paramètre Overclock situé dans le menu OSD du moniteur.

  7. Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.

  8. Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.

  9. Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : les pieds et le support pour casque sont fabriqués avec 35 % de plastique recyclé et le châssis du moniteur est composé à 85 % de plastique recyclé après consommation.

  10. Stark Shadow Boost ne peut pas être activé lorsque la très faible latence est activée.

  11. Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.

  12. L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.