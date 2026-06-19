Fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 260 Hz pour des jeux quasiment sans latence

Lorsque vous jouez à des jeux intensément immersifs où l'action domine, Philips Evnia offre une fréquence de rafraîchissement en surcadençage de 260 Hz pour une expérience de jeu ultra-fluide et sans latence. Particulièrement adapté aux jeux à rythme rapide comme les jeux de tir à la première personne (FPS) et les jeux de course automobile, il permet des mouvements et des images d'une netteté exceptionnelle. L'immersion est plus profonde et vivante.