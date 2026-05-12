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27M2N8500/01
Evnia 8000
67,3 cm (26,5 po)
2560 x 1440 (Quad HD)
Préparez-vous à jouer à une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 360 Hz avec une définition d'image qui vous laissera sans voix. Atteignez vos objectifs et vos cibles plus rapidement avec une clarté époustouflante : traversez les niveaux et les scènes à toute allure, et profitez de vos jeux avec une netteté exceptionnelle.
Protégez les couleurs de votre écran QD-OLED de la décoloration au fil du temps. Pour prolonger la durée de vie de votre écran, ce moniteur est doté d'une protection intégrée en graphène qui refroidit votre écran. Le graphène préserve l'intégrité de l'écran en dispersant uniformément la chaleur générée par la lumière bleue émise par votre écran et en refroidissant plus efficacement que le graphite. Pour les gamers, cela signifie que vous pouvez jouer en toute confiance, sachant que les couleurs de votre jeu resteront intactes, au pixel près.
Ces écrans Philips offrent des images d'une qualité Crystalclear, à la résolution Quad HD 2560 x 1440 (2560 x 1080 pixels). Avec des sources à large bande passante, ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et graphismes grâce à leurs dalles hautes performances à haute densité de pixels. Que vos exigences professionnelles requièrent des informations extrêmement détaillées pour des solutions de CAO et FAO, que vous soyez spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les écrans Philips garantissent des images de qualité Crystalclear.
Récompenses
4.8
sur 6
6
Avis
Spielerman
12/05/2026
Deutschland
Acheteur vérifié
keinen besseren Monitor gehabt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor
Date of Use 2026-04-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor
Date of Use 2026-04-26
PNCS
07/11/2025
United Kingdom
QDOLED
JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...
Avantages
BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....
Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
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Mannaiaeva
04/08/2025
Italia
Acheteur vérifié
Monitor eccezzionale !
Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.
Cet avis a été rédigé pour Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
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Temps de réponse égal à SmartResponse. La mesure est réalisée sur la base d'une ligne horizontale.
Couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976, espace sRGB basé sur CIE 1931, espaces NTSC et Adobe RGB basés sur CIE 1976.
Pixels actifs : 2560 (H) x 1 440 (V). Nombre total de pixels : 2576 (H) x 1 456 (V) ; pixels supplémentaires de chaque côté, espace réservé à l'orbite de pixels.
Le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm doit être inférieur à 50 %.
Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : la base est fabriquée avec 35 % de plastique recyclé.
L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
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Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort
Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/
Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®