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Arrêté
32PFK4100/12
Téléviseur LED plat Full HD
Téléviseur LED plat Full HD Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.
80 cm (32")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.
Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
3.8
sur 6
36
Avis
deraltefritz
14/05/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt
1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV
Ronnypoponny
14/05/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt
1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV
Oui, je recommande ce produit
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bodo000
25/01/2016
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
brillanter Bildschirm gutes Preis/Leistungsverhältnis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.