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Arrêté
32PFS5603/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Admirez le design épuré et minimaliste du téléviseur Philips 5600 blanc. Ses lignes fines et découpées sont parfaitement adaptées à votre décor. Avec une qualité d'image Full HD, ce téléviseur est le choix idéal pour les acheteurs à la recherche de simplicité.
80 cm (32")
PPI de 200
FHD
Pixel Plus HD
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
3.7
sur 6
106
Avis
Monsieur7
17/11/2020
France
90% seront satisfaits
très bonne télé épurée et intemporelle, au rapport qualité/prix imbattable, qui conviendra à tout le monde sauf aux cinéphile (manque variété de contraste et couleur !) mais un très bon son ! (pour sa taille)
Avantages
rapport qualité/prix, ces LED placées sur toute la surface de l'écran, son esthétisme, sa simplicité d'utilisation ( menu et télécommande) le son, sa connectiques: 2 HDMI, 1 péritel RGB, 1 USB (Nombreux format compatible), et une sortie optique casque mais aussi, son pied central, son bouton d'allumage et de navigation très pratique !
Contre
L'image et fidèle mais, elle manque de richesse comme le son ! Visser les pieds demande une visseuse/deviseuse vue la force demandée ! La longueur du câble et trop courte l'écran beaucoup trop brillant pour être placée face à la fenêtre ! J'en conclue que ce téléviseur est parfait pour 90% des intéressées et les 10% exigeants passerons leurs chemin :) pour info, Je l'ai acheté chez un concurrent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 5600 series 32PFS5603 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 5600 series 32PFS5603 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
ZeRainMakeR
11/09/2020
France
Acheteur vérifié
Excellente TV
Je suis tres content, la qualité d'image est nickelle. Au niveau connectique il manque une 2e prise HDMI mais il y a une peritel. Et c'est ce qui a motivé mon achat. On peut desactiver facilement tous les gadgets qui "corrigent" l'image et ca c'est bien. L'image brute est parfaite alors pourquoi l'altérer ? Le son est très bon ce qui est rare sur les tv récentes sans barre de son Si il y'avait juste un bémol à signaler c'est qu'il manque des boutons SUR la tv au cas où la télécommande tombe en panne. Mais bon le rapport qualité prix est excellent. Une très bonne TV pour les gamers
Avantages
Connectique, peritel, qualité image et son
Contre
Pas de rappel de bouton. Une 2e prise HDMI aurait été top
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 5600 series 32PFS5603 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Date d'utilisation 2019-09-11
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2019-09-11
ponticaud87
21/06/2019
France
Qualité et simplicité au rendez-vous
Image de très bonne qualité. J'aprécie aussi l'ergonomie d'utilisation. J'ai effectué une mise à jour logiciel, à l'aide d'un fichier téléchargé du site sur une clé USB sans problème. Le plus compliqué est d'enregistrer le produit sur le site Philips!! Sa couleur blanche passe bien dans une chambre.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 5600 series 24PFS5603 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 5600 series 24PFS5603 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.