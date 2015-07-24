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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED

32PHK4009/12

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Téléviseur LED

Tout le monde à la maison appréciera l'image nette et saisissante du téléviseur LED Philips série 4100. Son design minimaliste, ses images éclatantes et son excellent son en font le choix idéal pour n'importe quelle pièce.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED

  • 81 cm (32")

  • Téléviseur LED

  • DVB-T/C/S/S2

PMR 100 Hz pour une fluidité optimale des images

PMR 100 Hz pour une fluidité optimale des images

Rien ne vaut la montée d'adrénaline due aux jeux, aux événements sportifs mouvementés ou aux films d'action. Ce téléviseur Philips a un Perfect Motion Rate de 100 Hz pour vous faire profiter d'une fluidité absolue des mouvements en image. Votre pouls peut s'accélérer, pas les images que vous regardez.

deux entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée

Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

Digital Crystal Clear : une précision qui se partage

Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

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Avis

100%

recommandent ce produit

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24/07/2015

België

België

téléviseur avec une bonne qualité d'image et son de qualité et rapide et fluide sur internet.

Navigation rapide sur internet via wifi, nombreuses applications disponibles Utilisation simple, menu de réglage facile d'utilisation et design bien conçu.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 32PHK4009 Téléviseur LED

Oui, je recommande ce produit

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Une mise à niveau du logiciel est nécessaire pour la mise en pause des émissions de télévision et l'enregistrement USB. Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv et accédez à la page d'assistance.

  2. Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  5. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  6. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.