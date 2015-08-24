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Arrêté
32PHK4100/12
Téléviseur LED plat
Téléviseur LED plat Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.
80 cm (32")
Téléviseur LED
DVB-T/C/S/S2
Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.
Un téléviseur aux lignes modernes et raffinées mérite un support capable de le sublimer. C'est pourquoi les concepteurs de Philips TV ont créé ce socle ouvert exclusif qui s'intègre parfaitement dans votre décor.
Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.
Récompenses
3.5
sur 6
15
Avis
Rudo55
24/08/2015
Deutschland
HD Hammer
Habe den Fernseher Tagelang mit anderen Geräten verglichen,ein Gerät das auch eine Idee billiger war kam in die engerer Wahl.Ich erkannte aber eine rotschwäche wo ich dachte alles nur Einstellungssache.Nach lagen hin und her mit der Fernbedienung erreichte ich aber keine Besserung.Ob mit Sättigung, Kontrast oder Farbtemperatur usw.ich nehme an alle Fernseher zeigten ein Bild über Bluray also hochwertige Bilder.Die Gesamtbrillianz und Schärfe stimmte meines Erachtens nur bei Phi....also mein Urteil stand fest,auch wenn ich später erkennen musste das die Ersteinstellung nicht ganz so einfach war !!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 32PHK4100 Flacher LED TV
Oui, je recommande ce produit
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ROIN11
24/12/2015
Nederland
GOEIE TV EN GOEIE PRIJS
MOOI TV VOOR SLAAPKAMER kinderkamer keuken 2e tv erbij
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV
Oui, je recommande ce produit
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Bertrand
11/08/2015
België
Acheteur vérifié
Scherp beeld en realistische kleuren.
Ik vind mijn tv fantastisch. Gemakkelijke bediening, mooi design, mooie kleuren en wat meer is, er is een USB poort aanwezig waardoor je via een externe schijf of stick naar je films kan kijken.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV
Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.