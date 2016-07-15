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4000 seriesTéléviseur LED ultra-plat

32PHK4101/12

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Téléviseur LED ultra-plat

L'élégant design du téléviseur Philips série 4100 avec Digital Crystal Clear apporte une touche de style à votre intérieur. Admirez sa qualité d'image HD avec technologie Perfect Motion Rate associée à un son limpide, pour un divertissement d'une simplicité totale.

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TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED

  • DVB-T/C/S/S2

Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable

Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

Pied noir en forme de lame ultra-fine

Ténébreux, mystérieux et incroyablement fort. Le pied noir en forme de lame Philips élève votre téléviseur à un tout autre niveau. Son design durable ultra-fin reproduit méticuleusement l'élégance et le style de votre nouveau téléviseur. L'alliance de la finesse et de la robustesse.

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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Avis

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recommandent ce produit

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15/07/2016

Suomi

Suomi

Acheteur vérifié

Hyvä ostos

Olemme tyytyväisiä. Toimii hyvin kakkostelevisiona. Peruskäyttö ok. Kaikkia netissä olevia monipuolisia käyttöohjeita emnme vielä hallitse.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series 32PHK4101 Ultra Slim LED TV

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Cet avis a été rédigé pour 4000 series 32PHK4101 Ultra Slim LED TV

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  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.