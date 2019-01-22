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Arrêté
32PHK4200/12
Téléviseur LED plat
Téléviseur LED plat Philips série 4200 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.
80 cm (32")
Téléviseur LED
DVB-T/C/S/S2
Philips a créé Digital Crystal Clear pour des images naturelles, quelle que soit la source. Que ce soit pour vous détendre devant votre série préférée, suivre les informations ou regarder une vidéo avec des amis, vous apprécierez de le faire avec un contraste, des couleurs et une netteté inégalés.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
5.0
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
HansRainer
22/01/2019
Deutschland
Top LCD TV
Wir haben 2 Geräte von diesem Modell. Läuft seit Dezember 2015 ohne Probleme.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 32PHK4200 Flacher LED TV
Oui, je recommande ce produit
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Ulf53
17/05/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
das Produkt stellt voll zufrieden
Das Gerät wurde als Ersatzzweitgerät angeschafft. Die Eigenschaften,das Handling sind super, es gibt bis heute nichts auszusetzen
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Baerle
11/01/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Unachlagbar
Unschlagbar zu diesem Preis, einfach und gut, allses bestens
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.