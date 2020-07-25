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Arrêté

4500 seriesTéléviseur LED ultra-plat

32PHS4503/12

3.7

| (35) Avis

Téléviseur LED ultra-plat

Avec son image haute définition et son prix abordable, le Philips 4500 dépasse toutes vos attentes. Ses lignes simples et élégantes trouvent leur place dans n'importe laquelle de vos pièces.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Pixel Plus HD

Téléviseur LED ultra-plat

  • 80 cm (32")

  • PPI de 200

  • Téléviseur LED

  • Pixel Plus HD

Un socle fin et raffiné, pour un design aérien

Notre nouveau socle a été conçu pour libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.

Pixel Plus HD. Des images nettes, quelle que soit la source.

Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour lui apporter une netteté et un contraste magnifiques. Ainsi, que vous regardiez des émissions du câble ou un disque, l'image est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds.

Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable

Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.7

sur 6

35

Avis

25/07/2020

France

France

Acheteur vérifié

Installation rapide et facile

Bon téléviseur : montage rapide, réglages faciles à réaliser. L'image et le son sont de bonne qualité.

Avantages

son

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat

Date d'utilisation 2020-06-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat

Date d'utilisation 2020-06-25

05/12/2019

France

France

Bons rapports qualité / prix

Son et image corrects. Installation facile sur la TNT.

Avantages

Dimensions suffisantes.

Contre

pour le moment aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat

Date d'utilisation 2019-11-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat

Date d'utilisation 2019-11-05

26/03/2019

France

France

Philips number one !

Bonjour tout le monde. J'utilise du matériel Philips depuis 1960 excusez du peu. Tout gamin le téléviseur à lampe était déjà un Philips noir & blanc avec une seule chaine ! Et je suis certain qu'il fonctionne encore ! La radio tourne disque c'était aussi du Philips ! Mon premier rasoir jusqu'au dernier toujours du Philips ! Ce téléviseur je l'utilise comme moniteur avec un autre de la même marque sur mon ordi ..... Et c'est le pied, je fais de la musique avec un logiciel de MAO !! 60 ans de fidélité ! Même mes guitares et mes claviers ne sont pas aussi vieux !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4500 series 32PHS4503 Téléviseur LED ultra-plat

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  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.