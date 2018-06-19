Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Assistance
40PFK4100/12
Arrêté
Comment réorganiser les chaînes du téléviseur ?
Que faire s'il y a des bandes horizontales ou verticales affichées sur l'écran du téléviseur?
Comment modifier le format d'image ?
Qu'est-ce que DiSEqC ?
Mon téléviseur peut-il recevoir des signaux provenant de deux satellites différents ?
Qu'est ce que DVB-S/DVB-S2 et mon téléviseur le prend-il en charge ?
Que faire lorsque le téléviseur redémarre automatique ou se bloque ?
Que faire si le voyant LED clignote de façon répétée ?
Que faire si le téléviseur ne s'allume pas?
Que faire lorsque le téléviseur ne répond pas à la télécommande infrarouge ?
Que faire en cas d'échec d'une mise à jour logicielle ?
Que faire en cas de problème avec une ou plusieurs chaines ? [Signal DVB-S]
Que faire en cas de problème avec une ou plusieurs chaines ? [signal DVB-C]
Comment trouver le numéro de modèle du téléviseur ?
Que faire en cas de problème avec une ou plusieurs chaines ? [Signal DVB-T]
Que faire lorsque le message « Serveur Philips introuvable » (Philips Server not found) s'affiche ?
Que faire en cas de difficultés pour établir une connexion sans fil ?
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit