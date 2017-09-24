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Arrêté
40PFK4200/12
Téléviseur LED plat Full HD
Téléviseur LED plat Full HD Philips série 4200 avec Digital Crystal Clear : le téléviseur idéal pour aujourd'hui et demain. Profitez d'images saisissantes, d'un son limpide et d'éléments pratiques tels que les prises USB et HDMI supplémentaires.
102 cm (40")
Téléviseur LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.
Évitez la multiplication des câbles grâce à ce câble HDMI unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos appareils à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.
Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.
3.3
sur 6
3
Avis
Icke36
24/09/2017
Deutschland
Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
In der Anschaffung ist dieses Gerät auch für geringer Verdienende erschwinglich. Die Bildqualität finde ich für diese Preisklasse sehr gut.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 40PFK4200 Flacher Full HD LED TV
Oui, je recommande ce produit
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Karl34
17/05/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Mittlere Eigenschaften, Keine erschöpfende Bedienungsanleitung.
Kein analoger Audio-Ausgang (außer Kopfhörer) mehr vorhanden zum Anschluß älterer Verstärkeranlagen. Dadurch Zusatzkosten für Adapter.
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 40PFK4200 Flacher Full HD LED TV
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Jackie8987
31/07/2016
Deutschland
Leider keine Empfehlung
Das Produkt ist nicht ausgereift und ich kann keinerlei positiver Bewertungen nachvollziehen.
Cet avis a été rédigé pour 4000 series 40PFK4200 Flacher Full HD LED TV
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.