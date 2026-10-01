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Une lumière pure et puissante contre l'obscurité
Les lampes Philips Xenon WhiteVision gen2 créent un effet lumière blanche intense pour votre voiture et produisent une lumière blanche plus uniforme sur la route. Le choix idéal pour des éclairages avant au xénon de même style qu'un éclairage LED.
Type de lampe : D3S
42 V, 35 W
Nombre de lampes : 1
Les lampes d'éclairage avant Philips Xenon WhiteVision gen2 constituent la solution idéale pour les conducteurs qui souhaitent un effet blanc éclatant pour leur éclairage avant, semblable à celui de lampes LED. Avec la même température de couleur que les lampes LED, Xenon WhiteVision gen2 est la dernière innovation pour votre éclairage avant xénon.
Grâce à une température de couleur allant jusqu'à 5 000 Kelvin, les lampes Philips Xenon WhiteVision éclairent la route avec un faisceau lumineux blanc, pur et net qui traverse l'obscurité. Au lieu de se fatiguer pour voir la route devant soi, vous apprécierez une conduite plus sûre et plus plaisante. Grâce à l'éclairage automobile de Philips, conduire la nuit ne sera plus un obstacle.
Il est indispensable de pouvoir identifier et repérer rapidement les marquages routiers et les panneaux lorsque vous conduisez dans l'obscurité. Grâce aux lampes Xenon WhiteVision vous bénéficiez d'une lumière blanche intense et uniforme. Accompagné d'une température de couleur élevée, l'éclairage avant offre un meilleur contraste et de meilleures réflexions des objets et des panneaux. De plus, vous bénéficierez d'une expérience de conduite plus agréable et plus sûre. Le fait est que beaucoup d'accidents de la route sont causés par l'épuisement des conducteurs qui se déconcentrent. Cette lumière plus blanche vous permet de rester concentré et attentif lorsque vous conduisez la nuit.
Notation globale