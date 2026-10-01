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85122XV2C1
Une sécurité absolue avec un éclairage plus puissant
Avec un faisceau lumineux puissant poussant à l'extrême l'émission de lumière, X-tremeVision gen2 est à la pointe de la technologie xénon. Ses performances remarquables permettent une conduite exceptionnelle, pour une sécurité et un confort accrus.
Type de lampe : D2S
85 V, 35 W
Nombre de lampes : 1
La lumière est une composante essentielle de la conduite. En améliorant simplement la qualité de l'éclairage, vous pouvez éviter des accidents. La lampe Xenon X-tremeVision gen2 améliore la visibilité. Elle vous permet ainsi de remarquer les obstacles et les panneaux de signalisation routière plus tôt, pour un meilleur temps de réaction. La composition spectrale de cette lumière est adaptée à la sensibilité aux couleurs naturelles de vos yeux. De plus, cet éclairage avant produit une lumière dont la température de couleur de 4 800 K respecte vos yeux, ce qui rend la conduite de nuit plus sûre et plus agréable.
Les lampes Xenon HID (High Intensity Discharge) offrent deux fois plus d'éclairage pour une conduite plus sûre, quelles que soient les conditions. Des études ont démontré que l'éclairage automobile au xénon aidait les conducteurs à se concentrer sur la route et à distinguer les obstacles et la signalisation routière bien plus rapidement qu'avec des lampes traditionnelles. Quoi de mieux pour vaincre l'obscurité que d'utiliser une lumière blanche intense comparable à la lumière du jour ?
Nos éclairages de véhicule de haute qualité et innovants sont primés, étant constamment reconnus par les experts de l'automobile.
Notation globale